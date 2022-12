Lucero Mijares: no podrás creer cuánto gana la joven promesa de la música

Lucero Mijares se ha vuelto una de las más jóvenes promesas en la industria de la música. Con tan solo 16 años ya ha dado muestras de capacidad para cantar al igual que sus padres. No hay vez que no se haya presentado junto a ellos y que no se haya convertido en tendencia en las redes sociales gracias a su carisma.

Sin embargo, Lucero Mijares aun no ha tenido la posibilidad de lanzar oficialmente su carrera. Si bien nadie puede negar el cariño del público que recibe cada vez que se sube a un escenario, lo cierto es que sus padres aun priorizan que termine con sus estudios. Su bachillerato en los Estados Unidos es lo que debe terminar antes de lanzarse.

Incluso, Manuel Mijares la sigue llamando como “La beba”. Pese a que sus presentaciones son un verdadero éxito y que podría pagarle por sus puestas en escena, lo cierto es que también lo preocupan en cierta medida las críticas que recibe cada tanto. Como todo padre prefiere cuidarla y tal vez por ello haya sido tajante con su decisión en materia sueldo.

Cuánto gana Lucero Mijares

La hija de Lucero y Manuel Mijares puede tenerlo todo. Sin embargo, sus padres la protegen porque aun es menor de edad. Tal vez esto sea lo que motive la lentitud en la que llevan la carrera de Lucerito.

Aunque parezca un chiste, Lucerito Mijares no cobra ni un solo peso por sus presentaciones. Su padre se ha encargado de dejar en claro que la situación seguirá así aunque no está seguro de cuánto tiempo más mantendrá su postura.

El intérprete de “Soldado del amor” explicó que es “por ahora”. Pero ¿cuándo podría cambiar esta situación para Lucerito Mijares?. Al parecer sus padres esperan revertir esto cuando su hija finalmente se convierta en una cantante profesional.