Lucero Mijares cumple hoy 18 años: así ha sido su camino musical

Lucero Mijares dejará de ser “La beba”, como la llaman con cariño sus padres, los cantantes Mijares y Lucero. La joven cumple hoy 18 años, la mayoría de edad en México, el país natal de sus dos papás y donde ambos han consolidado una carrera artística para la que Lucero Mijares también ha demostrado tener capacidad.

Desde pequeña ha estado en el ojo público y aunque en un inicio era víctima de críticas y comparaciones, sobre todo en cuestión física, ahora la también cantante ha demostrado que tiene el talento para seguir los pasos de sus papás, pero muy a su estilo.

En los últimos años ha conquistado al público por su carisma y aunque ella misma ha admitido que ser hija de dos famosos no es algo fácil, ha buscado diferenciarse del trabajo de sus padres exponiendo en redes sociales su autenticidad. En Instagram tiene más de 400 mil seguidores.

“Ser hija de Lucero y Mijares no es normal y no es fácil”, afirmó Lucero Mijares durante una entrevista con el programa Hoy. “Nunca me imaginé que fuera a cantar, entonces pues sí, está cañón”, agregó entre risas.

Aunque su debut musical aún no sucede ella ya se ha presentado en los mismos escenarios que sus padres, que la invitaron a participar en varias de las presentaciones de su gira “Hasta que se nos hizo”, por ejemplo en el Auditorio Nacional en el 2022.

Antes ya había aparecido en el concierto en vivo que sus padres hicieron durante la pandemia, en mayo del 2021. Ahí ella y su hermano José Manuel acompañaron a sus padres en algunas canciones.

Además ha compartido micrófono con cantantes como Melendi y Kaia Lana y en teatro hizo una aparición especial en la obra de teatro “La jaula de las locas”. Es posible que este año debute en un musical.





Un sueño hecho realidad

Mientras tanto, para conmemorar su aniversario, su mamá, dijo después de amadrinar junto a su hija el programa de televisión “Me caigo de risa”, que tanto ella como su hermano han superado los sueños que albergaba para ellos.

"Va a ser una señoritinga grande y es que el tiempo vuela por eso es que yo siempre digo 'hay que disfrutar', porque cuando parpadeas los bebés a los que les cambiabas los pañales ya son grandes", señaló Lucero.

Así mismo la intérprete de “Cuéntame” envió sus mejores deseos para la joven que está cada vez más presente en el mundo artístico y agradeció al público que la acoge.

“Esta niña creo que ha tenido mucha suerte del cariño que le da la gente y que el público la reconozca por sus propios méritos y porque les gusta lo que ella hace, a ver qué le depara el destino; poco a poco irá haciendo más cosas y su mundo es este mundo de la artisteada sin dejar de divertirse, entonces yo agradezco profundamente a la gente que la quiera”.

