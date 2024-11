Lucero Mijares se solidariza con Ángela Aguilar ante las críticas que la cantante ha recibido, a raíz de su relación con Christian Nodal, y le pide que no haga caso a los señalamientos y, así como ella, disfrute de las cosas buenas de la vida y siga disfrutando de su felicidad.

La cantante fue reconocida por los premios Arlequín, pues a pesar de su incipiente carrera, su talento la llevó a obtener este premio que reconoce todos los logros que ha obtenido hasta ahora.

Agradecida, la joven se paseó por la alfombra roja del evento y, entre tantos temas por los que fue cuestionada, la prensa hizo especial énfasis en los cuestionamientos acerca de qué opinión le merecía el odio que Ángela Aguilar ha recibido en redes.

Cuando una mujer que la acompañaba escuchó el nombre de Ángela, tomó del brazo a Lucero y agradeció a los medios de comunicación, tratando de que la joven siguiente su paso, sin embargo, ella se resistió y mostró mucho interés en abordar el tema.

La también actriz de teatro expresó que ella también ha estado en una posición de señalamiento pues, a pesar de ser muy querida, hubo una época en la que no estuvo exenta del hate, por lo que envió un aconsejó a Ángela.

"He estado en esa situación de hate, pero, afortunadamente, tengo esa piel gruesa que me han dado mis papás y espero que ella también la tenga; que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien, a esta corta edad, obviamente todos van a decir todo, pero que no haga caso", expresó.

Además, evidenció su interés de colaborar con la joven cantante.

"Que sea feliz, espero conocerla pronto y colaborar pronto con ella", precisó.

De otra de sus colegas, de la que habló muy bien, fue de Danna Paola, de quien aplaudió su doblaje en al cinta "Wicked".

"Me encantó, creo que Danna tiene una voz impresionante, creo que la ha armado super superbien, enhorabuena para ella, que sea una carrera superlarga para ella".

melc