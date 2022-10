Los tres errores que le costaron la estancia en MasterChef a Francisco Gattorno

La competencia de MasterChef Celebrity cada vez es más reñida, entre más participantes van dejando su mantil los chefs se vuelven más exigentes en pequeños detalles: la sal y la presentación han sido algunos de los errores que los famosos han tenido en esta segunda edición con celebridades, pero ahora lo que le costó la estancia a un querido actor fueron tres diferentes equivocaciones.

Francisco Gatorno, quien es conocido por haber participado en telenovelas como "La dueña" y "Clase 406" tuvo que despedirse de la cocina después de que no superó un primer reto en el que tenía que conquistar el paladar de los "comensales fashion", miembros del mundo de la moda como su excompañera Carmen Campuzano y el diseñador David Salomón, quien estuvo en la primera edición de Masterchef Celebrity.

1. Aceite

El reto era usar menos de 500 calorías en un platillo de acuerdo a la dieta de los comensales fit, sin embargo Gatorno falló en la cantidad de aceite que puso a la hora de freír un pescado.

Además mintió a los chefs diciéndoles que sólo había utilizado dos cucharadas de aceite, por lo que aunque su equipo conquistó el paladar de los jueces y subieron al balcón, después tuvieron que regresar al reto de salvación porque la producción evidenció el error con videos de Gatorno usando mucho aceite.



2. Combinación peligrosa

Morrón con queso fue la combinación que el actor consideró innovadora para compartir con los chefs, quienes habían pedido un platillo que acompañara una prenda de moda comestible. Junto al conductor Mauricio Mancera, Gatorno probó el sabor antes de presentarlo y que el experto culinario Pablo Albuerne dijera que "es lo peor que ha probado en Masterchef".

3. Ajo

Finalmente en el reto de eliminación las cantidades de condimentos le fallaron a Francisco y eso le dio el pase de salida. "Hasta acá huele a ajo", expresó la chef Betty, quien junto a sus compañeros criticaron el exceso de ajo que el actor agregó a un plato vegetariano.

Se fue Gattorno, le deseamos éxito en su emprendimiento vendiendo ajos y aceite al mayoreo.#TeamGavito#MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/4kJvxhD6hC — Cuenta que te avisa si Gavito dice loba. (@QueGavitoAvisa) October 3, 2022

"Muchas gracias a todos espero seguir recordando sus palabras en mis próximas cochinadas", dijo Gatorno al recibir la noticia de su salida. "Así es el juego y con la misma alegría que llegué me voy", agregó antes de salir de la cocina.

Durante su participación el cubano fue criticado por no atender las indicaciones de los chefs, por lo que en redes sociales hicieron mención a este tema. Además el chef Pablo le recordó la importancia de escuchar a otros.

"Creo que no serías un buen cocinero en un restaurante porque eres muy terco pero también creo que serías un muy buen cocinero en tu casa porque la pasión no te ha faltado nunca", expresó Albuerne.

Adios Gattorno, como quiera siempre hiciste lo que te dio tu chingada gana #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/pYdRmtVyCg — Coke Cuéllar (@cokecuellar) October 3, 2022

Destacados de este programa:

Las peleas de Macky

Las inconformidades de Macky frente a las críticas de los jueces la han convertido en una de las participantes más polémicas ya que es común que ella manifieste su descontento ante resoluciones u órdenes que dan los expertos. En esta ocasión fue la decisión de que su equipo bajara del balcón por exceder sus calorías.

"Quiero que quede claro que perdimos por técnica no porque nos excedimos de las calorías", dijo a la cámara mientras la chef Betty defendía su argumento: "Por falta de técnica excedieron las calorías", refutó.



Karla contra el mundo

El temperamento de la actriz Karla Gascón no ha sido muy recibido por sus compañeros ni por el público, quienes en redes sociales mencionan frases como "es grosera con todos" y "se cree de la realeza". Durante la segunda prueba el influencer Pepe se burló de un baile que ella había hecho minutos antes para presentar su platillo, con la frase: "No hay baile por que yo no soy ridícula", algo que en Twitter muchos usuarios aplaudieron.



"No hay canción porque no soy una ridícula"

-Ricardo Peralta, 2022#TeamGavito#MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/JqClS8kgzR — Cuenta que te avisa si Gavito dice loba. (@QueGavitoAvisa) October 3, 2022

JAJAJAJAJAJAJAJAJA LA LOBA LE DIJO RIDÍCULA A KARLA GASCOOOÓN JAJSJSJAJSJAJAJAJAJAJAJAJA#TeamGavito#MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/IDkH4ZJiNO — Cuenta que te avisa si Gavito dice loba. (@QueGavitoAvisa) October 3, 2022

HASTA EL MAURICIO LE TIRÓ A KARLAAAAAAA, QUE GRAN DÍA PARA VIVIIIRRRR JAJAJAJAJAJA#TeamGavito#MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/RJZDLOZyTU — Cuenta que te avisa si Gavito dice loba. (@QueGavitoAvisa) October 3, 2022