Los Tigres del Norte, Paul McCartney y otros artistas que han hecho historia en el Zócalo Capitalino

Los Tigres del Norte rugieron con toda fuerza la noche de este jueves, previo a la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo, donde lograron reunir alrededor 140 mil personas, según informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, agregando esta hazaña a la historia del importante escenario, donde otros artistas han logrado cifras igual de impresionantes.

En 2006 el artista franco español Manu Chao ofreció un gran concierto en esta plaza, donde logró atraer más de 180 mil personas. En ese entonces el exintegrante del grupo Mano Negra tenía seis años sin presentarse en un masivo en nuestro país, en aquel momento, la expectativa era alta cuando se anunció su participación en el Festival del Agua Tlalocan, donde también estuvieron presentes bandas como Panteón Rococó, Los Estrambóticos y La Maldita Vecindad, pero el intérprete de “Me gustas tú” era el plato fuerte de la noche.



Dos enormes artistas internacionales hicieron una hazaña que hasta el momento sólo Shakira y Vicente Fernández han igualado: concentrar en el primer cuadro de la CDMX a 200 mil personas para un concierto, pero no siempre se tiene la oportunidad de ver a Sir Paul McCartney o a Roger Waters en vivo y mucho menor gratis.

En 2012 el exBeatle celebró el Día de las Madres en México, con un concierto donde hubo de todo, desde mariachi hasta frases en spanglish como "Thank you mamacitas", sin olvidar lo emocionante que fue escuchar en vivo temas como “Hello”, “Goodbye”, “All my loving” , “Every night”, “Something”, “A day in the life”, entre otras; Sir Paul también manifestó su agrado por la respuesta de la gente e impresionado por ver el Zócalo lleno.

Cuatro años después el británico George Roger Waters visitó el país, para realizar dos presentaciones en el Foro Sol y una gratuita en la Plaza de la Constitución. Fue así que el 2 de octubre se trasladó toda su producción a la plancha del Zócalo, para que la gente disfrutara del álbum completo “The Dark Side Of The Moon”, pero en esa ocasión además de hacer feliz a sus fans durante dos horas, también hizo una dura crítica al entonces presidente Enrique Peña Nieto, por todos los desaparecidos en el país y en la pantalla de 90 metros que integraba su escenario, se leía la frase ¡Renuncia ya!.

Como ya se había mencionado, la cantante Shakira ha sido quien ha roto el record en asistencia a un concierto en el Zócalo, esto sucedió el 28 de mayo de 2007 cuando vino al país como parte de su gira Fijación Oral. A pesar de que el concierto comenzó con 50 minutos de retardo, la gente se emocionó a la hora de verla salir a escena, a tal grado que casi provocan una estampida en la calle de Madero, pero gracias a que no pasó a más el público pudo disfrutar de temas como “La Tortura”, “Hips don´t lie”, “Días de enero”, “No, Estoy aquí”, por mencionar algunas.

El 14 de febrero de 2009 el "Charro de Huentitán" Vicente Fernández, celebró con 219 mil personas el Día del Amor y la Amistad, y cuando se le mencionó que había roto el récord de Shakira, el cantante comentó que él daba ese concierto para complacer a sus fans y no para lograr la hazaña de superar un número, así que sólo esperaba que todos se la pasaran muy bien y durante tres horas les cantó canciones como “Por tu maldito amor”, “Lástima que seas ajena”, “De un rancho a otro”, “Si nos dejan”, “Para siempre”, “Estos celos”, por mencionar algunas.

