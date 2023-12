Los regresos musicales que marcaron el 2023

Reencuentros, segundas vueltas y la confirmación de grandes grandes carreras fueron tan solo algunos de los eventos que marcaron la industria musical en este 2023 y aunque muchos de ellos se convirtieron en todo un suceso, lo cierto es que los únicos beneficiados fueron los fans.

Este año pasará a la historia como uno de los más lucrativos, más importantes y sobre todo más inolvidables gracias al regreso de figuras tan icónicas como RBD o Luis Miguel.

Estos son algunos de los regresos que marcaron más importantes.

Lee también Desde Chabelo hasta Matthew Perry, los famosos que partieron este 2023

Luis Miguel. Fue en febrero cuando el "Sol de México" sorprendió a sus fans al revelar que, tras cuatro años de ausencia de los escenarios, se embarcaría en una nueva aventura titulada Tour 2023, y con la que recorría países como Argentina, Chile, Estados Unidos y por supuesto México. Al principio las fechas eran alrededor de 30; sin embargo, la altísima demanda obligaron al cantante a duplicar el número de conciertos convirtiendo a esta gira en la más importante de su carrera.

Tour 2023 inició en agosto en Buenos Aires y culminará este fin de año en la Riviera Maya, pero ante tal éxito, Micky decidió extenderse y alargar esta travesía por un año más, incorporando ahora parte de Europa. Esta gira no solo demostró que el intérprete de "La incondicional" sigue siendo uno de los artistas más importantes, también lo consolidó como el mexicano más exitoso.





El cantante volvió a los escenarios. Foto: Instagram @luismigueldeluxe





RBD. Fueron 15 años los que la banda tardó en cumplir el sueño de sus fans de verlos reunidos, de nueva cuenta, sobre el escenario, para interpretar temas como "Celestial", "Rebelde" y "Sálvame", mismos que marcaron a una generación entera.

Al igual que "El Sol"; Anahí, Dulce, Maite, Christian y Christopher, decidieron iniciar con su "Soy Rebelde Tour" en el extranjero, aunque ellos escogieron El Paso como la locación ideal para ello. Además, incluyeron otros países como Colombia y Brasil, para cerrar, con broche de oro, en México, su tierra natal.





Foto: Gabriel Pano/El Universal.

Belanova. Desde que anunciaron su pausa indefinida de los escenarios, la agrupación originaria de Guadalajara mantuvo a sus fans a la espera sobre noticias de cuándo retomarían su carrera, pero pasaron cuatro largos años y de un posible regreso nada se supo, hasta ahora.

A través de las redes sociales, la banda confirmó que su descanso había llegado a su fin, incluso revelaron algunas de sus presentaciones como el festival Vive Latino, del cual son headliners.





La banda regresó tras una pausa indefinida. Foto: Instagram





Blink-182. Canciones como "I miss You", "The Rockshow", "All the small things" y "Allways", no solo forman parte del repertorio de grandes éxitos de esta icónica banda de punk rock, también son himnos para todos los noventeros que crecieron con ellas.

A lo largo de su trayectoria, la banda experimentó grandes cambios desde su alineación hasta los problemas de salud de algunos de sus integrantes, pero este 2023 vio el regreso de Mark Hoppus, Travis Barker y Tom Delonge a los escenarios. El trío emprendió una gira mundial por Europa, Norteamérica y Latinoamérica y este 2024 visitarán México, luego de que tuvieran que cancelar sus presentaciones.

Lee también Luis Miguel confirma su regreso y anuncia gira para este 2023