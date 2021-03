Los RBD ignoraron a Dulce María cuando les dijo que no participaría en concierto

Al parecer, a los exintegrantes de RBD, Anahí, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez no les hizo ninguna gracia que Dulce María se negara a participar en el concierto virtual que se llevó a cabo en diciembre del año pasado.

La cantante disfruta al máximo su maternidad y el lanzamiento de su nueva música, sin embargo recordó que cuando les dijo a sus compañeros que definitivamente no sería parte del esperado reencuentro, ninguno de ellos respondió al mensaje de 10 minutos que les envió, y desde entonces no ha hablado de manera cercana con ellos, así lo contó en el programa De primera mano.

La cantante lamentó que ninguno de sus compañeros le comentara algo sobre su embrazo, la razón principal por la que decidió no sumarse al reencuentro de RBD.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar y les mandé mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo en un momento tan importante para mí que era mi embarazo; entonces de ahí la verdad es que no he podido hablar con esta cercanía”, expresó.

A pesar de esta situación, Dulce María no se arrepiente de no haber dicho que sí a este proyecto, pues confesó que no se hubiera perdonado que por su culpa hubiera contagiado a su familia de Covid-19, tal como ocurrió con Anahí, quien contagió a toda su familia tras el show.

“No, definitivamente no, ves que justo era mi miedo, me costó mucho trabajo decir que no por mi embarazo, por la pandemia y ves que Anahí se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó.

En esta foto de hace cuatro días, Anahí comenta la instantánea en la que Dulce María presume su pancita.

La cantante desea vivir al máximo la maternidad, pues sabe que se pasa muy rápido y no quiere perderse de nada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la también actriz dijo que con la llegada de su bebé llegó también la etapa de los "nuncas".

"Yo nunca me levantaba temprano", dice bromeando.

"Nunca había estado tan cansada y mira que me he puesto friegas trabajando, pero justo, no es lo mismo no dormir a los 20 años, que ahorita; vaya que me ha cambiado la vida en todos los aspectos, estoy viviendo una etapa hermosa, pero quiero vivirla con todo porque pasa muy rápido y no me quiero perder nada", subraya.



"Nunca" es también el título de su más reciente sencillo, compuesta junto con Baltazar Hinojosa hace 11 años. Por diversos factores se había quedado en un demo, a pura guitarra y voz, siendo retomada reciéntemente.

La canción forma parte de un álbum que la ex RBD espera tener listo en este primer semestre del año.

rad