La actriz e influencer María José Villavicencio Celi conocida popularmente como la "empresaria multimillonaria" tuvo una actitud de diva y pidió muchos privilegios para trabajar en México que suman más de 400 mil pesos, aún así decidió cancelar y no cumplir con todos los compromisos pactados.



Esto, de acuerdo con el productor Rodrigo Fragoso quien informó en entrevista con El Universal que la youtuber se mostró prepotente, grosera y hasta homofóbica, así como transfóbica.



El manager informó que ella le pidió una serie de requisitos para que aceptara trabajar con él, desde dinero en efectivo, patrocinios en restaurantes, servicios de belleza, operaciones, botox, un viaje a Cancún y hasta un yate, lo cual terminó pagando todo el realizador ya que la artista no cumplió su palabra y lo dejó plantado con casi todo.



“Tan sólo a ella yo le di 260 mil más o menos de los adelantos, más 100 mil pesos de todos los vuelos, hoteles, todas esas cuestiones, además de lo de Cancún que se le pagó hotel, un yate de 15 mil pesos.



“No tengo una suma total porque estamos viendo justamente con el cirujano lo que le hizo, era como 20 mil pesos, yo creo que estamos hablando arriba de 400 mil pesos”.



La agencia Ecuamedios se contactó con él para llegar a un acuerdo reparatorio con el objetivo de que la imagen de María José no se vea afectada, a pesar de que ya está demandada por él por fraude e incumplimiento de contrato.



Le mandará a la empresa la lista de todo lo que se tiene que pagar porque no nada más es el adelanto que le dio a la actriz, también le pagó el 50 por ciento de las fechas, a los empresarios les tuvo que pagar los vuelos redondos, el de ella, su hermana y el de él, también las dos habitaciones de hotel.

“Todos estos gastos ya los cubrí, los vuelos casi ascienden a 23 mil pesos, todas estas cuestiones se tendrían que cubrir por parte de la artista por la cancelación de contrato, es decir: los adelantos, vuelos, hoteles, se tienen que pagar los patrocinios”.



Fragoso está en comunicación con los patrocinios, por ejemplo cuál es el valor de las uñas que le pusieron, de las pestañas, de los arreglos estéticos que le hizo el cirujano, el valor de las comidas.



“Todo lo que ella incumplió yo tendría que hacer la suma de todo eso para que obviamente tengamos una suma total de todos los daños que esta señora causó con el incumplimiento de contrato, esperar a que ellos tengan la buena fe de pagar y en caso de que no, esperar el proceso de la demanda civil, como de la penal”.



Instagram Maria Jose Villavicencio Celi.



¿Por qué vino a México?

El empresario invitó directamente a la TikToker para que participara en la pasada edición de la marcha gay en la Ciudad de México, de la cual él es uno de los organizadores, pero ella contestó que no podía ya que tenía otros compromisos.

Sin embargo ella le comenta que tenía una invitación por parte de los premios MTV MIAW para que supuestamente fuera una conductora de dicha ceremonia que se realizó hace unas semanas en la Ciudad de México.

“Me pregunta si yo tengo contactos con medios de comunicación y con empresarios para que podamos trabajar de manera conjunta. Yo sé que a los ecuatorianos les piden visa para poder entrar a México, además del pasaporte, la cual los MTV MIAW ya se la tramitaron. Entonces quiere aprovechar para hacer prensa y algunas firmas de autógrafos pagadas”

Ella llega entre el 6 y 7 de julio a México, él la ve un día después y comienzan a trabajar. Villavicencio le pregunta si conoce algunos patrocinios en el país, de restaurantes para que ella y su hermana puedan comer en el país, a cambio, la actriz que padece enanismo subiría historias en sus redes sociales.

“Para trabajar con una artista hago un contrato en donde ellos me dan el poder de cerrar tratos con medios de comunicación, con empresarios; llevo el contrato, firmamos unos recibos de dinero porque yo le doy una cantidad de dinero de algunas fechas que ya habíamos cerrado”.

Todos los tratos que se cerraron, que incluía presentaciones en antros y firmas de autógrafos por ejemplo, fue con autorización de ella, con quien tenía contacto.

“Lo que le mandábamos lo iba autorizando, lo que no quería hacer, nos decía que no”.

Se quedaron de ver en el restaurante Fogo de Chao en Polanco, cita en la que él le dio dinero, pero ella no quiso firmar el contrato porque quería cambiar algunas cláusulas.



“Le dije que era súper importante que se firmara ese documento para que yo pudiera seguir avanzando con las cosas, ese día me presentó a Valeria, la chica que la acompañaba, que era su hermana, pero resulta que después fungió como su manager, sin tener ningún tipo de experiencia, es ama de casa en Ecuador, después dijo que era su manager.



“Ese mismo día me comenzó a decir que buscara otros patrocinios, por ejemplo quería bótox, la hermana se quería arreglar la nariz con un cirujano, se querían poner uñas, se fueron a arreglar al salón de belleza, todo eso la misma tarde, a la hermana le pusieron ácido hialurónico en la nariz, en los labios, a esa chica le pusieron bótox, uñas, pestañas, las arreglaron en el salón de belleza”.



El trato era que María José como a su hermana recibieran todos esos servicios a cambio de que la artista subiera historias a sus redes sociales, como una forma de darle publicidad a las empresas de las que había recibido servicios, pero ella no subió nada.



“Ellas quedaron que iban a hacer las historias, regularmente cuando yo trabajo con un artista vas al lugar, al restaurante, al salón de belleza, al servicio que consigas y en ese mismo momento haces la historia, supuestamente”.



Pero ellas dijeron que no, que querían hacer un recopilado de todo y quedaron que en la noche subirían las historias a sus redes sociales, cosa que nunca sucedió.



Así fueron haciendo varias actividades en equipo, comieron en varios restaurantes, estuvieron en Xochimilco en donde ella recibió una llamada, al colgar la influencer dice que para que pueda seguir con las presentaciones Fragoso le tiene que producir cuatro capítulos de la serie “Luz María”, aquí en México.



Instagram Maria Jose Villavicencio Celi.



“Ahí empieza la primera discusión porque le digo que eso a mí básicamente no me corresponde y no me puede condicionar a algo que ya estaba firmado y que ya estaba pactado, porque ella decía que si no ya se tenía que regresar a Ecuador, entonces le digo: ¿sabes qué? Yo ya te pagué, ya firmaste un contrato, para ese entonces ya me había firmado el contrato”.

Ella le respondió que le tenía que producir los capítulos porque si no se va, entonces no le quedó de otra que aceptar y comenzar a cubrir todos esos gastos de producción.



“Yo pago a la producción, empiezo a buscar a los actores invitados y empezamos a planear todas esas grabaciones”, explicó Fragoso, quien subrayó que María José Villavicencio siempre se portó grosera con casi todos.

Hace unas horas, la TikToker respondió a las acusaciones y negó los señalamientos, pues sin dar nombres, aseguró que el hombre que la quiere dar es una mala persona.

