¿Los Oscar premian a los nepo babies?

Uno de los momentos más icónicos de la 95 entrega de los Premios Oscar, el pasado 12 de marzo, fue el reconocimiento como mejor actriz de reparto que recibió la actriz Jamie Lee Curtis, por su trabajo en la cinta “Todo al mismo tiempo en todas partes”.

Esta es la primera estatuilla otorgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a la actriz de 64 años, quien en el marco de la nominación habló de su posición como “nepo baby”, un término que se utiliza para describir a los hijos de celebridades que han tenido éxito en las mismas carreras que sus padres. La designación proviene del inglés “nepotism” y “baby”, señalando cierta preferencia en la industria más allá del mérito propio.

Jamie es hija de los actores Tony Curtis y Janet Leigh Curtis, tiene una hermana mayor, Kelly Curtis, que también es actriz.

"Mi madre y mi padre fueron nominados a los Oscar en diferentes categorías", dijo Curtis durante su discurso de agradecimiento en la gala, "Acabo de ganar un Oscar", agregó.



Previamente había declarado a New York Times sobre el esfuerzo que significaba para ella alcanzar un reconocimiento propio.

"Amo a los actores. Amo actuar. Amo el trabajo que hacemos. Amo ser parte de un equipo. Amo ser parte de un elenco. Amo lo que hacemos entre nosotros. Es un trabajo tan hermoso. Y sé que muchas personas en nuestra industria que son actores que no pueden hacer este trabajo y miras noches como esta y piensas '¿Eso alguna vez será posible para mí?' Y sé que me ven y piensan 'Bueno, nepo, baby , por eso está ella allí', y lo entiendo totalmente. ¡Pero la verdad es que tengo 64 años y esto es simplemente increíble! ", dijo Curtis a la revista New York Times.

Pero ella no es la única hija de famosos actores o artistas de la industria del cine que ha sido premiada por la Academia, en la ceremonia más importante del cine, ellos son cinco actores que tienen un Oscar:

Sofía Coppola.

En 2003 ganó el Oscar a mejor guión original por la cinta “Lost in Translation", además es la tercera mujer en la historia en ser nominada a mejor director en estos premios. Es hija del director y productor Francis Ford Coppola y la decoradora y artista Eleanor Coppola. Estuvo casada con el director Spike Jonze de 1999 a 2003, pero tras ocho años de su separación 2011 se casó con Thomas Mars, vocalista de la banda francesa Phoenix. Es sobrina de la actriz Talia Shire y prima del actor Nicolas Cage.



Angelina Jolie. Hija de los actores Jon Voight y Marcheline Bertrand, aunque su madre dejó la carrera cuando Angelina aún era niña y dijo no haberse sentido influida por su padre, cuando tenía siete años ya estaba actuado en cintas como “Intento de fuga”. Comenzó de manera formal en los 90 y ganó el premio Oscar a mejor actriz de reparto en 1999 por su papel de Lisa Rowe en "Inocencia interrumpida", de James Allen Mangold.

Nicolas Cage. El actor de 59 años es miembro de una de las familias más fuertes y famosas de la industria del cine: Coppola. Como hijo de August Floyd Coppola (profesor de literatura), y Joy Vogelsang (bailarina) sus abuelos paternos fueron el compositor Carmine Coppola y la actriz Italia Pennino. Por parte de su padre, es sobrino del director Francis Ford Coppola y de la actriz Talia Shire, y primo de los grandes directores Roman Coppola y Sofia Coppola, el productor de cine Gian-Carlo Coppola, y los actores Robert Carmine y Jason Schwartzman. En el 95 ganó el Oscar al mejor actor por "Leaving Las Vegas".

Laura Dern. Recién en 2020, Dern obtuvo su primer Oscar como mejor actriz de reparto por su interpretación de Nora Fanshaw en “Historia de un matrimonio”. Ella es hija de los actores reconocidos Bruce Dern y Diane Ladd. Bisnieta del exgobernador de Utah George Dern. El poeta Archibald MacLeish era su tío bisabuelo y su madrina fue la actriz de época Shelley Winters. Su primer trabajo en el cine fue una aparición como extra en la cinta “White Lightning” (1973), protagonizada por su madre, pero su debut en cine de manera oficial fue en “Alicia ya no vive aquí” (1974) de Martin Scorsese, también junto a su madre.

Gwyneth Paltrow. Hija del productor y director Bruce Paltrow y de la actriz Blythe Danner creció en una familia de cine, incluso su hermano, Jake Paltrow, también es director y sus primas, Sam Paltrow y Katherine Moennig, son actrices. Su tío materno es el cantante de ópera Harry Danner y junto a otra de sus primas, Rebekah Paltrow, cofundó la compañía WeWork. Este ambiente familiar le ayudó para que su padrino en el cine fuera el cineasta Steven Spielberg, quien le dio un pequeño papel en “Hook”, en 1991. Después se dio a conocer con trabajos y películas de bajo presupuesto, pero su fama mundial llegó en 1998 con “Shakespeare apasionado”, que le dio el Óscar como mejor actriz al año siguiente.

