Los nuevos galanes del streaming

Son guapos, jóvenes y, sobre todo, talentosos, lo nuevos actores del medio del espectáculo quienes han encontrado en las plataformas de streaming el mejor escaparate para demostrar su capacidad histriónica más allá de su físico.

Ya sea a través de una serie, que actualmente están tan de moda, o en historias contadas a través de películas, estos actores encabezan la lista de la actual generación de talentos que está arrasando como los nuevos galanes de las plataformas.

Para deleitar la pupila, comparto el top 5 de galanes de streaming que no debes dejar de seguir.

Jacob Elordi



De origen australiano, Jacob tiene 25 años. Su carrera es muy corta y a pesar de ello ya cuenta con trabajos importantes que lo han lanzado al estrellato, como su participación en 2017 en la cinta Piratas del Caribe: la venganza de Salazar.

Saltó a la fama cuando protagonizó la trilogía de películas El stand de los besos, sin embargo, catapultó su carrera en la serie Euphoria de HBO, donde interpreta el papel de Nate Jacobs. Es tan hot que también ha modelado. Protagonizó una campaña de ropa interior para Calvin Klein.

Sus relaciones también lo han puesto en el ojo mediático. Cuando filmó la primera entrega de El stand... en 2017, mantuvo una relación con su protagonista, Joey King. Luego de dos años, la pareja terminó. Él encontró consuelo en la modelo Carli Flowers. Después, mientras filmaba la serie Euphoria mantuvo un romance con Zendaya. La historia terminó y quedaron como buenos amigos.

Para 2020, Jacob salió con la hija de Cindy Crawford, la modelo Kaia Gerber; después de un año terminaron la relación. Actualmente sale con la influencer Olivia Jade Giannulli.

Noah Centineo



Tiene 26 años y es conocido popularmente como “El chico preferido de Netflix”, pues la plataforma lo ha elegido para protagonizar varias de sus producciones, la gran mayoría románticas de corte juvenil. Las películas que ha protagonizado para la plataforma son A todos los chicos de los que me enamoré, Sierra Burgess es una perdedora, La cita perfecta, Swiped y SPF-18.

Gracias a su popularidad, Noah Centineo se ha unido a la lista de actores que personificarán a un superhéroe. Fue el año pasado que se reveló que Noah interpretará a Atom Smasher, personaje de la película Black Adam, el spin-off de Shazam.

Incluso, en este último año se han filtrado imágenes de su transformación como parte de la preparación que está haciendo para interpretar al personaje de DC Comics.

Jonathan Bailey



Desde niño comenzó su carrera en la actuación, participando en importantes producciones como la cinta Elizabeth: la edad de oro; Alicia a través del espejo y Fury, entre otras.

Sin embargo, fue hasta que dio vida a Anthony Bridgerton, en la serie de Netflix Bridgerton que su fama y popularidad subió, convirtiéndose en uno de los actores más asediados y considerado uno de los más guapos.

En una entrevista a la revista Harper’s Bazaar reveló que, de no haberse dedicado a la actuación, le hubiera gustado ser profesor de escuela primaria. En fechas recientes reveló que participará en la producción de Fellow Travelers.

Bailey tiene una relación con el influencer James Ellis, y juntos forman una de las parejas de guapos actualmente.

Adam Demos



Otro australiano que la está armando en grande es Adam Demos. Aunque ya tiene 37 años, forma parte de este selecto grupo de actores que han encontrado en las plataformas el mejor escaparate para demostrar su talento. Inició su carrera en su país natal con algunos papeles secundarios y otros más como protagonista, la gran mayoría producciones de corte romántico y comedia.

Hasta que participó en la serie Unreal aumentó su popularidad en el mundo. Decidió sumarse al elenco de otra serie, Sex/Life, para Netflix, con la que su carrera internacional despegó.

En esta serie conoció a su actual pareja, Sarah Shahi, su coprotagonista. Otra cinta en la que ha participado se encuentra actualmente entre las favoritas de los usuarios: Tal para cual, donde comparte créditos con Victoria Justice.

Darren Barnet



Otro galán de plataformas de streaming es Darren Barnet, quien actualmente protagoniza la tercera temporada de Yo nunca, junto a Maitreyi Ramakrishnan, para Netflix. Su particular físico, además de carisma, se debe a que Darren tiene ascendencia oriental, pues su madre es originaria de Japón, además de que tiene mezcla de otras etnias pues es en parte alemán, sueco e indio cherokee según reveló al medio Just Jared.

Inició su carrera haciendo teatro, que fue su primer acercamiento con la actuación, a pesar de la negativa de sus padres a que se dedicara al medio del espectáculo.

Además de la actuación, le gustan los idiomas y habla varios, entre ellos francés, japonés y español. Para nuestra mala suerte, Darren se encuentra en una relación con la también actriz Mikaela Hoover, desde 2021. Actualmente tiene 31 años.

Hola G:

Se acercan varios viajes en los que tendré que venirme directo a la oficina del aeropuerto. ¿Qué me puedo poner que se vea profesional pero con lo que pueda volar cómodamente?

Ofelia

Hola, Ofelia:

Puedes optar por leggings negros lisos (no deportivos) o pantalones rectos de punto, que son lo más cómodo para viajar, acompañados por una camisa oversize, asegúrate que cubra tu derrière y que su composición incluya algo de lycra para que no se arrugue. Si la compras de 100% poliéster, o peor aún, de algodón 100%, llegarás a tu destino hecha un chicharrón; otra opción es un pulóver largo, pero toma en cuenta que puede lucir muy informal la combinación con los leggings.

Complementa con flats cómodos pero formales, no tenis (a menos de que tu empresa sea un lugar donde puedes vestir muy informalmente sin problema, en cuyo caso no creo que me estuvieras consultando) y un blazer de punto, que tenga también algo de lycra para que no se arrugue, o que sea de un material que resista las arrugas.

A este look lo puedes vestir aún más con un foulard o una pashmina y es tan básico que puedes repetirlo perfectamente cada vez que viajes.

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]