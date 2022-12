Los Nepo Babies de Hollywood

En Hollywood casi nunca se cuestiona el parentesco de las celebridades. Al contrario, tener un familiar en el medio del espectáculo resultaba atractivo para el público y la prensa. Si un famoso tenía relación con otro famoso por ser familiar (padre, hijo, sobrino, hermanos o tío) inmediatamente adquiría un estatus de súperestrella. Fue así como se llegaron a crear y consolidar estas dinastías en el showbiz, como la familia Douglas, los Coppola, los Fonda o los Schwarzenegger.

Hace unos días la revista New York publicó un artículo en el que según la autora Nate Jones, “un nepo baby es la prueba tangible de que la meritocracia es una mentira”, enlistando a muchos famosos que han aprovechado la ventaja de ser “hijo de o familiar de” para hacerse de un lugar en la industria del entretenimiento. Por ello, hoy dedicamos la columna a algunos nepo babys de Hollywood que están incluidos en tan polémica lista.

Kate Hudson

Aunque ha demostrado su talento en series y películas, Kate Hudson no puede vivir sin la etiqueta de ser hija de Goldie Hawn, actriz que formó familia con el actor Kurt Russell, quien se convirtió en automático en su padrastro.

Hoy, con 43 años, Kate fue incluida en el artículo “Year of the nepo baby” de la revista New York. Cuestionada al respecto por el diario The Independent, señaló que a su parecer este tipo de situaciones se dan más en otras industrias que en el medio del espectáculo: “Lo veo en los negocios mucho más de lo que lo veo en Hollywood. A veces he estado en reuniones de negocios en las que digo: ‘Espera, ¿Éste de quién es hijo? ¡Esta persona no sabe nada!’”, señaló la actriz durante la gira promocional de la película Glass onion, en la que actúa.

Para darle vuelta a la página, Kate, quien tiene dos hermanos también actores, Oliver y Wyatt Russell, destacó que al final debe importar más el talento y no los lazos: “No me importa de dónde vienes, si trabajas duro y lo haces bien”, finalizó.



Kate Hudson. Foto: INSTAGRAM

Jamie Lee Curtis

Al escuchar el nombre de Jamie Lee Curtis el público piensa en Halloween, película de culto de género de terror que prácticamente la lanzó al estrellato, y en sus famosos padres, el actor Tony Curtis y la actriz Janet Leigh. Aunque ya cuenta con una carrera de más de 45 años, Jamie explotó contra la revista luego de que se le considerara dentro del grupo de nepo babies de Hollywood.

A través de un post en redes sociales, Curtis de 64 años, señaló que el artículo sólo busca “disminuir, denigrar y herir” a las personas que como ella comparten profesión con sus padres.

“Es curioso cómo inmediatamente hacemos suposiciones y comentarios sarcásticos de que alguien relacionado con otra persona que es famosa en su campo por su arte, de alguna manera no tendría ningún talento. Eso simplemente no es cierto”, escribió la intérprete en un texto acompañado de una foto de ella niña con sus padres.



Jamie Lee Curtis

O’Shea Jackson Jr.

Con 31 años, O’Shea Jackson Jr. fue señalado como un artista que ha sacado ventaja por ser hijo del rapero Ice Cube. O’Shea se pronunció en Twitter y dijo que, aunque tuvo el apoyo de su padre, dependía solo de él que destacara en la actuación.

“Acepté el desafío e hice una audición durante dos años antes de obtener el papel. Después de eso, dependía de mí, él no pudo sostener mi mano a lo largo de mi carrera”, escribió el actor.

“Tuve que levantarme y hacer que funcionara. Desde los roles que elegí. La ética de trabajo que puse en ellos. Mi profesionalismo en los sets y las giras promocionales. Una vez que se abrió la puerta, dependía de mí prosperar”, escribió.

O’Shea Jackson Jr. ha participado en importantes producciones como en El robo perfecto, Ni en tus sueños, Swagger: pasión por la cancha, Space Jam 2, la serie Obi-Wan Kenobi y está próximo a estrenar Cocaine bear.



O’Shea Jackson Jr.

Lily Allen

Los músicos no quedaron fuera de la lista de los nepo babies y Lily Allen, como muchos otros, aprovechó Twitter para mostrar su inconformidad:

“Los nepo babies por los que deberían preocuparse son los que trabajan para firmas legales, los que trabajan para bancos y los que trabajan en política, si estamos hablando de consecuencias en el mundo real y robando oportunidades a las personas. PERO eso no es asunto mío”, escribió.

Luego del revuelo que provocó su reacción en redes sociales, la cantante escribió: “Tengo casi 40 años y estoy más que feliz; de hecho, creo que es importante revelar la educación privilegiada que he tenido y cómo eso me ha creado tantas oportunidades”, dijo la hija de Keith Allen y la productora Alison Owen.



Lily Allen



Eve Hewson

Directa y contundente fue la reacción de la hija del cantante Bono, vocalista de la banda U2, contra el artículo que también la incluye en el listado.

Escribiendo la palabra “celosos” fue como respondió a la crítica que la publicación hizo contra ella y otros hijos de famosos. En Twitter se ha dedicado a compartir los comentarios de otros famosos que fueron involucrados, como el post de la coproductora Leah Greenberg: “Si tú estás molesto por los nepo babies de Hollywood, te tengo malas noticias sobre Washington DC”. Pero, quizá el más polémico fue el que dirigió contra Pamela Wasserstein, CEO de la revista.

“En un hermoso giro de los acontecimientos, me acaban de informar que Pamela Wasserstein, la directora ejecutiva de @NYMag, es ella misma una nepo baby. Su padre compró la revista en 2004”, escribió la actriz, quien actualmente forma parte del elenco de la serie Bad sister.



Eve Hewson

