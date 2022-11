Los hijos de Lety Calderón no han visto a su padre desde que ingresó a prisión, ¿Quién lo está impidiendo?

Los hijos de Leticia Calderón no han podido visitar a su padre Juan Collado en la cárcel, debido a que le tiene prohibido el acceso a la actriz, lo que la pone en una situación complicada, ya que pese a que ha tenido la iniciativa de llevar a Luciano y Carlo a visitarlo no han tenido éxito.

En una entrevista para “Venteneando”, la primera actriz confió que desde que el abogado Juan Collado, con quien entabló una relación del 2002 al 2010 y procreó a sus dos hijos, Luciano y Carlo, fue vinculado a proceso, en julio de 2019, los jóvenes no han podido ver a su padre.

De acuerdo con la actriz de “Esmeralda”, en las ocasiones que ella y sus hijos se han presentado en el Reclusorio Norte, centro preventivo donde se encuentra el abogado mexicano, se le ha impedido el paso, pues le han indicado que tienen instrucciones para que ella no pueda acceder al penal.

“A mí no se me permite entrar para llevar a mis hijos”, comentó la actriz.

Con relación a esto, la actriz también argumentó que no puede permitir que sus hijos visiten a Collado sin que ella esté presente, debido a que se trata de una situación muy delicada, por la cual ella debe de estar presenta para apoyarlos.

“Podría ser una situación incómoda, muy difícil para mis hijos”, expresó. “No voy a dejarlos a la deriva”, puntualizó Calderón.



Cuando el medio cuestionó a la actriz, preguntándole quién podría haber mandado esta petición para que no tenga acceso al reclusorio, Calderón aseguró no tiene la menor idea y también indicó que no le gustaría especular quién podría ser la persona responsable de esa decisión, sin tener ningún indicio que lo sugiera.

“No puedo acusar a nadie”, declaró.

En diferentes ocasiones, Lety Calderón ha hablado de la relación que entabló con el padre de sus hijos, quien ha asegurado que, cuando se conocieron, era muy detallista con ella, pues pese a que no se casaron se comprometieron en tres ocasiones, tiempo en el que planificaron una vida juntos, pues la actriz estaba diseñando la casa en la que, más tarde, el abogado comenzaría una vida de pareja a lado de la actriz Yadira Carrilla, con quien continua casado.

