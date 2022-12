Los ganadores del People's Choice Awards 2022 

Los premios de la cultura pop se celebraron en Santa Mónica California en medio de un furor por las películas populares del año como "Tren Bala", donde Bad Bunny aderezó con su participación como actor, o bien "Nope", con Daniel Kaaluya como protagonista, quien fuese en 2021 mejor actor de reparto en los premios Oscar y ahora buscaba obtener un nuevo premio con su película de terror para sus vitrinas.

La música y sus nominados no se quedaron atrás, con Taylor Swift, BTS, y Carol G como los protagonistas de la noche, esta última ganándole el premio a Bad Bunny como artista Latina del año.

Por otra parte Ryan Reynolds fue galardonado con el People 's Icon Award por sus contribuciones a la industria del entretenimiento que de acuerdo con los premios y la votación del público, ha dado el actor a lo largo de su carrera.

Aquí toda la lista de ganadores.

People's Champion Award: Lizzo

Music Icon Award: Shania Twain

People's Icon de 2021: Ryan Reynolds

Influencer Latina del Año: Flavia Laos

Artista Country de 2022: Carrie Underwood

Película de Drama de 2022: Don't Worry Darling

Estrella de Comedia de 2022: Adam Sandler – Hustle

Participante de Competición: Selma Blair - Dancing With the Stars

Artista Masculino de TV de 2022: Noah Schnapp – Stranger Things

Talk Show Nocturno de 2022: Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Reality Show de 2022: The Kardashians

Estrella de Reality de 2022: Khloé Kardashian

Estrella de Drama de 2022: Mariska Hargitay – Law & Order: SUV

Talk Show Diurno de 2022: The Kelly Clarkson Show

Estrella Fmenina de TV de 2022: Ellen Pompeo

Canción de 2022: "About Damn Time" - Lizzo

Show de Competición de 2022: The Voice

Show de Drama de 2022: Grey's Anatomy

Película de 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Película de Comedia de 2022: The Adam Project

Película de Acción de 2022: Top Gun: Maverick

Estrella Masculina de Película de 2022: Chris Hemsworth – Thor: Love and Thunder

Estrella Femenina de Película de 2022: Elizabeth Olsen - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Estrella de Película de Drama de 2022: Austin Butler – Elvis

Estrella de Película de Acción de 2022: Elizabeth Olsen - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Show de 2022: Stranger Things

Show de Comedia de 2022: Never Have I Ever

Estrella de Comedia de TV de 2022: Selena Gomez – Only Murders in the Building

Show para hacer Binge-Watching de 2022: Dahme -Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Show de Sci-Fi/Fantasía de 2022: Stranger Things

Artista Masculino de 2022: Harry Styles

Artista Femenina de 2022: Taylor Swift

Grupo de 2022: BTS

Álbum de 2022: Midnights – Taylor Swift

Artista Latina de 2022: Becky G

Artista Nuevo de 2022: Latto

Video Musical de 2022: "Anti-Hero" – Taylor Swift