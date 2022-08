Los finalistas de “La Academia” ahora tienen prohibido decir una sola palabra

Con un trato de súper estrellas es como manejan a los finalistas de “La Academia” (Cesia, Andrés y Mar) dentro de las instalaciones de Azteca Estudios, pues resulta que cuando un representante de los medios de comunicación se acerca a ellos, ya sea para entrevistarlos o tomarles foto, el personal de la televisora les restringe que digan una sola palabra, ni cinco minutos, aunque ellos estén desocupados.

Gou está harto de que le pregunten por “Chicas pesadas”

“Cómo chingan con eso”, esta fue la respuesta que dio el productor Alejandro Gou cuando se le preguntó sobre la adaptación teatral que tendrá “Chicas pesadas”, en el que anteriormente había informado que las protagonistas serán Belinda y Danna Paola. “Si no lo hago con ellas no lo hago. No cobran caro, cobran lo que merecen. Eso lo voy a hacer no sé cuándo, uno, dos, tres años, es un plan que se va a hacer, no tenemos fechas definidas, pero sí se va a hacer”, informó.



Tatiana toma con humor ser chaparrita

Los días libre que tiene Tatiana de las grabaciones de “MasterChef Celebrity” los usa para cumplir con compromisos musicales que tiene, como lo fue este fin de semana que viajó a Los Cabos, Baja California Sur, en cuyo hotel se dio cuenta que había un pequeño problemita, y es que no alcanzaba a verse en el espejo del baño por su estatura. “Y en la sección de problemas de ser chaparrita, es que no me veo en el espejo, hola”, dijo mientras capturó esta situación en video.



