Los festivales y eventos musicales imperdibles de octubre para darle la bienvenida al otoño

Con la llegada del otoño, la escena musical se llena de vitalidad gracias a una emocionante selección de festivales y eventos que prometen convertir octubre en un mes lleno de emoción y energía. Desde reconocidos artistas internacionales hasta prometedoras propuestas locales, aquí te damos los detalles.

La icónica banda mexicana El Tri, liderada por Alex Lora, regresará a la Ciudad de México para ofrecer un espectáculo de rock y blues a sus seguidores. Además de su influencia musical, Lora también es conocido por ser un defensor de la libertad de expresión a través de su arte.

El concierto se llevará a cabo el domingo 1 de octubre de 2023 a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México, donde interpretarán éxitos como "Las Piedras Rodantes," "Triste Canción," "Pobre Soñador," y "ADO." Esta actuación también marcará la celebración de sus 55 años de carrera.

Los boletos están disponibles en la plataforma de Superboletos con precios que oscilan desde los $377 pesos mexicanos, sin cargos adicionales, hasta los $1,056. Asimismo, la página ofrece promociones de 2x1 y opciones de pago a meses sin intereses.

Los Yeah Yeah Yeahs, conocidos por su fusión de estilos retros con potentes guitarras punk/rock y elementos sonoros sintéticos, se presentarán en el Pepsi Center, un recinto con capacidad para 7,500 personas, los días 3 y 4 de octubre. Es importante destacar que este evento ha agotado todas sus entradas. La banda de apertura será The Linda Lindas.

Lee también: ¿Qué dijo Alejandro Fernández que desató el enojo de Pepe Aguilar?

Hello Seahorse! es un grupo musical de rock alternativo mexicano formado en la Ciudad de México en 2005. La banda está compuesta por Denise Gutiérrez en la voz, Fernando Burgos en los sintetizadores, y Gabriel G. de León "Bonnz!" en la batería. Tendrán su presentación en el Pepsi Center, ubicado en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los boletos aún están disponibles en la página de Ticketmaster, con precios a partir de $840 pesos, sin cargos adicionales, y $1,020 pesos.

Una de las bandas más esperadas del año, los Arctic Monkeys, regresa a México como parte de su gira. Después de su actuación en el Corona Capital en noviembre de 2020, ahora visitarán el Foro Sol los días 6 y 7 de octubre. Aunque algunos boletos todavía están disponibles en Ticketmaster, la demanda es alta.

La banda independiente de Monterrey, Los Claxons, que previamente llenó el Auditorio Nacional, se presentará en el Pepsi Center el 6 de octubre. Desde 2004, Los Claxons han atraído a un público diverso, tanto amantes del pop como seguidores de otros géneros musicales.

El 9 de octubre, la banda estadounidense de rock Evanescence, fundada en 1995 por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Mood, se presentará en el Pepsi Center. La canción "Bring Me to Life" debutó en el número 1 en LOS40 y permaneció en la lista de las canciones principales durante 16 semanas consecutivas. Actualmente, los boletos para este evento están agotados.

Evanescence promised to come back to Mexico after canceling a show last year – Photo: Taken from Evanescence’s Facebook account