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Fue en 2006 cuando Valentín Elizalde falleció tras un atentado en Reynosa, Tamaulipas. Ahora, 20 años después, sus canciones siguen en la conversación popular, sobre todo “A mis enemigos”.

El tema, lanzado por el “Gallo de Oro” en 2006, fue para muchos el causante del homicidio: un corrido dirigido a supuestos detractores y que, pese al tono agresivo, dista mucho de lo que se canta ahora en el regional.

Los hermanos del cantante, Joel, Francisco y Jesús, quienes arrancan el 5 de junio una gira en la Arena Guadalajara, prefieren desmarcarse de las versiones en torno a la muerte, e incluso de cualquier homenaje al cantante.

“No venimos con un homenaje a Valentín, es coincidencia (el 20 aniversario); ni a mi compadre Valentín, ni a mi papá (Everardo Elizalde, también cantante de corridos), pero sí de que están con nosotros, siempre van a estar. Vamos a estar los cinco en el escenario”, señala Joel.

Contra los corridos

Y aunque prefieren no ahondar sobre el significado e importancia de los corridos tradicionales, como los que interpretaban su hermano y su padre, sí consideran que se ha cambiado la esencia de este popular género.

“(El corrido en sus inicios) era contar una historia, hablar de un personaje, de una vivencia, un logro, pero de repente empezaron a cambiar todo este rollo. Está chido (el tumbado), me gusta el ritmo en muchas, los instrumentos que le meten, las fusiones, los fraseos, pero ahorita hablan de que: ‘llegué bien loco, me ‘ondeé’, me siento bien vergas’”, lamenta Jesús.

Francisco, Joel y Jesús arrancarán su gira en la Arena Guadalajara. Foto: Los Elizalde
Francisco, Joel y Jesús arrancarán su gira en la Arena Guadalajara. Foto: Los Elizalde

“Tratamos de que la gente siga consumiendo (el regional mexicano), que no se pierda la buena música, es bonito, con letras bonitas. Canciones frescas pueden entrar, todo se puede, podemos innovar”, afirma Francisco.

Uno de los principales motivos por los que esta mítica familia no se interesa de lleno en los corridos tumbados es que consideran que se ha cambiado la esencia del género, el cual, en sus inicios, estaba pensado para contar la realidad del mundo.

Lo que tienen muy claro es que debe haber un control por parte de los padres para no permitir que sus hijos escuchen estos temas debido a los relatos violentos que contienen.

“Antes censuraban a los corridos que no estaban tan explícitos, llenos de mentadas de madre y cosas así, y ahorita no, pero siempre la música debe tener un respeto”, pide Francisco.

“Siempre el cuidado es de los papás, de que a sus hijos no los dejen escuchar este tipo de música hasta cierta edad; es bien importante poner límites a los menores. Está bien que los que canten ese tipo de música existan, porque claro que debe haber rebeldía en la música, pero faltar al respeto al público se nos hace mal”.

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