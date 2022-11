"Los amo con todo mi corazón": Harry Styles

Harry Styles es de esos cantantes que disfruta entregarse a sus fans. Así lo demuestra mientras baila, brinca, sonríe a los que están más cerca y manda beso tras beso como si quisiera que sus muestras de cariño llegaran a las más de 56 mil personas que lo observan.

Cuando sale al escenario del Foro Sol al ritmo de "Music for a sushi restaurant" su voz por momentos se pierde entre las de sus miles de fans porque nadie se quiere quedar sin cantar. El músico además ha elegido un atuendo que también podría mezclarse con el del público: un chaleco rosa con corazones amarillos.

"Buenas noches México (comenta en español), mi nombre es Harry y es un placer estar aquí, muchas gracias", dice tras cantar "Golden" y es recibido por gritos de emoción.

"Es un placer estar aquí. Sé que compraron sus boletos hace mucho tiempo y eso significa mucho para mí... si quieren bailar por favor siéntanse libres de hacer lo que quieran hacer, siéntanse libres de ser quien quieren ser".

El británico de 28 años asegura que "nos vamos a divertir esta noche" y cumple con hora y media de show que incluye algunos de sus temas más reconocidos como "Watermelon Sugar", "Daylight", "Adore you" y "Sign of the Times", todos interpretados de principio a fin por los fans.

También se cuela "What makes you beautiful", con la que hace honor a la banda de la que proviene, One direction, y que al cantar deja claro que la mayoría conoce pues es coreada con la misma emoción que sus temas solistas.

Así se vivió la noche de este jueves el primero de los dos conciertos que el cantante y compositor tiene agendados en la Ciudad de México como parte de su Love on tour y con el que pintó de colores y plumas al Foro Sol gracias a las "boas" de plumas que la mayoría de sus seguidores portaban, así como atuendos que hacían referencia a algunos que Harry ha popularizado en fotografías.

La energía en el escenario proveniente tanto de él como de su banda combina con la de todo el Foro y a él se le nota la alegría: "Gracias, gracias, los amo con todo mi corazón", dice y en un par de ocasiones toma banderas del país o grita al micrófono "¡Viva México!".

Su doctor Simi también llega al escenario y causa el grito de todos.

"¿Cómo se están sintiendo todos estos noche? ¿Se están sintiendo bien? ¿Cómo están todos en la parte de atrás?", pregunta.

Canciones como "Matilda" y "Lights Up" se suman al repertorio, pero el cantante hace una pausa al programa para leer los letreros que llevan sus fans. Uno de ellos es el de Natalia, quien está cumpliendo años por lo que Styles pide a todos que le canten "Happy birthday" pero al ver que la canción se mezcla con "Las mañanitas" que algunos despistados cantan, pide que mejor canten esa y un fuerte "estas son las mañanitas..." resuena.

Entre un público en su mayoría femenino que brinca, canta y se rinde ante el exOne direction la energía no para y los hace bailar canciones como "Treat people with kindness" y "Late night talking" y "Love of my life".

Su primer sencillo como solista, "Sign of the times" marca la llegada del encore y con ello la despedida por esta vez.

"No olvidaré esta noche, muchas gracias. ¿Se divirtieron? Estoy muy feliz de estar aquí esta noche, gracias por todo el apoyo", dice y ya solo hay tiempo para "As it was", de su último disco y "Kiwi", del primero y quizás su canción más rockera, en la que se vuelve loco y avienta agua para después cantar.

Como forma de despedirse, tras salir del escenario suena "Querida", de Juan Gabriel, para acompañar a los asistentes a la salida, así como al inicio también sonó el "Noa Noa" del divo de Juárez, "Amor a la mexicana" de Thalía y "Volver, volver", en voz de Vicente Fernández.

Con "Love On Tour", el ganador del Grammy promociona sus recientes álbumes Fine Line (lanzado en diciembre de 2019, apenas unos meses antes de la pandemia) y Harry's House (2022). La gira mundial inició su paso por Latinoamérica en México con shows en Guadalajara y Monterrey; entre los próximos países incluye Argentina y Brasil.



