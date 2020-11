Los 5 momentos en los que amamos a Ryan Gosling

Nos enamoramos de él en "The notebook", cantamos, bailamos y también lloramos por su amor frustrado en "La la land", y dijimos "ternurita" al verlo en videos retro de los años 90 como un pequeño conductor del programa infantil "Mickey Mouse Club".

Así, a sus 40 años (que hoy cumple) Ryan Gosling se ha ganado su lugar dentro de la actuación y el corazón de sus seguidores por ello aquí recordamos algunos de sus mejores momentos tanto en la ficción como en la realidad.

Como Noah en "Diario de una pasión". Es bien sabido que la relación de Gosling y Rachel McAdams durante el rodaje de esta cinta fue muy mala, sin embargo lograron plasmar en pantalla una de las parejas más queridas del cine.

El filme sigue la historia de dos jóvenes que en verano comienzan una relación amorosa que se vuelve complicada por las diferencias sociales entre ambos (ella proviene de una familia rica) así como por las peleas entre ellos y la negación de la familia de ella que los lleva a separarse.

Como dato curioso, tiempo después de que se estrenó el filme, los actores se reencontraron y tuvieron una relación por algunos años.



Foto: Archivo AP

Todo un conquistador en "Loco y estúpido amor". En esta cinta de 2011 ya vemos a Gosling y Emma Stone como pareja y la química entre ellos es perfecta.

En la historia él es un metrosexual mientras que ella es una chica universitaria de la que se enamora perdidamente y con la que comienza una relación.

Carismático en entrevistas. ¿Quién no quisiera ser Ellen DeGeners cuando entrevista a Ryan? La conductora ha tenido la fortuna de que literalmente el actor la cargue en sus brazos no una sino varias veces, provocando los gritos del público por la fuerza y buena onda del actor.

Primeros pasos. Junto a un también pequeño Justin Timberlake lo podemos ver en viejos clips de video de su paso por Disney. De hecho, en aquella época los famosos vivieron juntos por un tiempo pues la mamá de Justin se quedó a cargo de Ryan pues su mamá debía seguir trabajando en Canadá, lo cual los hizo muy cercanos, así lo explicó en una entrevista el propio Justin.



Lala-lado musical. A algunos tal vez les sorprendió ver a Gosling bailando y cantando en "La la land" pero lo cierto es que a él se le da la música y muy bien.

Algo de lo que ha hecho se puede encontrar en plataformas como YouTube, por ejemplo el álbum "Put me in the car" que lanzó en 2007.

