Los 3 lujosos bolsos de Geraldine Bazán ideal para todas las mujeres

A Geraldine Bazán la vimos protagonizar telenovelas como “Corona de lágrimas”, “Por amar sin ley”, “Falsa identidad”, entre muchas otras.

La ex pareja de Gabriel Soto es una gran apasionada por la moda, y recientemente compartió en una entrevista cuáles son sus bolsos preferidos. Geraldine Bazán asegura que un bolso puede complementar y completar cualquier look y hacer que tu atuendo luzca perfecto.

¿Cuáles son los bolsos preferidos de Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán ama los bolsos de diseñador, y sus marcas favoritas son Dior, Chanel y Bottega Veneta. La actriz suele combinar un outfit súper sencillo o básico con un bolso llamativo de diseñador.

Foto: Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

Geraldine Bazán posee bolsos de todos los estilos, colores y tamaños. A las presentaciones o alfombras rojas suele ir con carteras pequeñas, mientras que para irse de viaje o para llevar todo lo que va a usar en el día prefiere los bolsos grandes.



Foto: Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

La ex pareja de Gabriel Soto también adora los bolsos estilo “bandolera” o cruzados, los cuales ha utilizado para asistir a los recitales de sus bandas favoritas, ya que son súper cómodas de transportar y te permiten mantener los brazos y manos libres.



Foto: Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

¿Cómo reaccionó la mamá de Geraldine ante la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva?

En varias ocasiones Geraldine Bazán aseguró que Gabriel Soto comenzó su relación con Irina Baeva cuando todavía estaba con ella. Incluso recientemente se dijo que Gabriel e Irina cancelaron su boda por una posible infidelidad que habría cometido la rusa.

Geraldine Bazán fue consultada al respecto sobre la situación, pero no quiso realizar ninguna declaración. Sin embargo, la madre de la actriz no se quedó callada: "No me da ni gusto ni disgusto, para mí es karma, que les pase lo que hacen", aseguró la madre de Bazán.