Loreto Peralta sigue los pasos de su maestro Eugenio Derbez, a 10 años de "No se aceptan devoluciones"

¿Qué ha sido de Loreto Peralta, esa niña que en 2013 enterneció, hizo reir y llorar a millones de mexicanos por su trabajo en “No se aceptan devoluciones”?. Aquí te decimos

En la ópera prima de Eugenio Derbez, que hoy tiene un reestreno en más de 40 ciudades mexicanas, la pequeña de entonces siete años de edad interpretó a Maggie, la hija de stunt encarnado por el comediante mexicano, que lo despierta con un collar de la buena suerte.

La vida de ambos transcurre con cierta normalidad hasta que regresa la mamá de ella, quien años antes la había abandonado, llegando incluso a un proceso legal para determinar su custodia.

Loreto llegó a la película prácticamente de último minuto. Faltaba un par de semanas para arrancar el rodaje y Derbez no estaba del todo convencido con los prospectos que tenía en mente para el personaje infantil, por lo que abrió una convocatoria en Twitter.

Sólo ella asistió y aunque desde un inicio convenció su trabajo, Eugenio estaba terco en que el protagónico debía ser niño, tal y como lo marcaba el guión que por más de una década había paseado entre productores.

Cuando finalmente no encontró lo que quería, aceptó a Loreto, algo que ahora reconoce fue lo mejor que pudo haber pasado.

El presente de Loreto Peralta

Actualmente Loreto tiene 19 años y radica en EU, donde estudia producción.

“Siguiendo un poco los pasos de mi maestro Eugenio, si nadie me va a contratar, entonces yo me daré trabajo”, dice de buen humor.

“Creo he descubierto mi pasión por coproducir y la verdad es que estoy emocionada del futuro y lo que se viene”, agrega.

Antes de partir del país, Loreto actuó en la película “Todas las pecas del mundo” y la serie “Guerra de vecinos”. También fue seleccionada para la película estadounidense “La sirenita” (2018), siendo amiga del personaje femenino central.

“Fue una bendición haber hecho 'No se acepta devoluciones' a una edad tan temprana porque me permitió descubrir mi pasión en la vida, a una edad que me dio mucha ventaja”, cuenta.

Loreto Peralta. Fuente: Instagram @loretoperalta

Lee también: Así lucen los protagonistas de "No se aceptan devoluciones" 10 años después del estreno de la cinta

“Fue difícil crecer después de eso, de vivir ese éxito a ver cómo hay que pelear para que algo se haga. Creo he ido construyendo y he estado segura de lo que quiero hacer en mi vida”, abunda.

“No se aceptan devoluciones” fue vista por más de 15 millones de espectadores en cines, rebasando a toda película que se le cruzó en el camino como las secuelas de “Iron Man” y “Mi villano favorito”. Es por ahora la película en español más vista en EU, superando al récord que por casi una década ostentó “El laberinto del fauno” de Guillermo del Toro.

Cuando llegó a EU, se dio cuenta del impacto del filme, pues muchos de sus compañeros la reconocieron como la pequeña Maggie.

Y este miércoles, para conmemorar el 10 aniversario de lanzamiento en cines, "No se aceptan devoluciones" tendrá un reestreno en más de 40 ciudades de la República Mexicana.

“Para mí, por la edad que tenía, fue difícil entender lo que estaba pasando con la película. En EU mis amigos me reconocen porque vieron la película, fue un fenómeno que al día de hoy, no puedo entender todavía”, subraya.

rad