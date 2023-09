Eugenio Derbez se siente más valorado tras hacer, hace 10 años, "No se aceptan devoluciones"

A 10 años del estreno de “No se aceptan devoluciones”, que se cumplen hoy, Eugenio Derbez ya se siente más valorado en el medio cinematográfico mexicano, pero ya no es algo que le importe demasiado.

Y eso porque ya entendió, después de todo este tiempo, que lo más importante es seguir creando y la gente abrace lo que hace.

Su ópera prima como director tardó más de 10 años en concretarse porque nadie la quería producir, financiar y dirigir. Si su nombre se mencionaba para que actuara en alguna película, nadie lo tomaba en serio.

Y en su momento, Derbez aseguró que la entonces presidente la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfica, Blanca Guerra, se había burlado de la cinta, aunque la actriz siempre lo ha negado.

“Estoy en un punto de mi carrera que gracias a lo conseguido y logrado, ya no me importa lo que piensen de mi. Antes sí quería pertenecer, ser parte de, ahora ya no lo necesito (sentir eso). Me siento cobijado incluso acá (EU) y siento que en México ya me ven con otros ojos, así que la verdad me siento más valorado y no es algo que necesite ya tanto”, comenta Derbez a EL UNIVERSAL.

Y adelanta que ya prepara su segunda película como realizador, algo que pudo hacer inmediatamente después de No se aceptan devoluciones, pero prefirió esperar.

“Se me abrieron las puertas para venirme a EU y a partir de eso mi carrera ha sido una montaña rusa, la película llegó a cambiar mi vida, cerré la oficina en México y abrí una acá, fue desarrollar proyectos en inglés, a conocer la industria.

“No quise dirigir porque no conozco el humor en ese idioma, no sé de qué se ríen los americanos, no conozco eso tan a fondo, pero ya me siento preparado y estoy trabajando, ya pronto sabrán de qué es”, comenta.

Derbez se enfoca en “Radical”

Por ahora enfoca sus baterías al lanzamiento de “Radical”, cinta que coprotagoniza, anunciada para el mes próximo.

El filme está basado en la vida de Paloma Noyola, una niña de 12 años tamaulipeca que logró el primer lugar nacional en matemáticas de la prueba Enlace. y fue portada de la publicación estadounidense Wired.

La escuela primaria donde tomaba clases colindaba con una zona de basureros, mostrando el México lejos del idealismo pregonado por los políticos. Cuatro meses después del exámen, las autoridades educativas le retiraron el apoyo de 500 pesos mensuales que le ayudaban a ella y su familia.

“Radical” ganó el Premio de la Audiencia en el pasado Festival Internacional de Cine de Sundance, donde año antes triunfó “CODA”, también con el actor mexicano, que a la postre se coronaría en el Oscar.

