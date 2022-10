Lorena Meritano exhibe a cibernauta que le dice "esqueleto andando"

Lorena Meritano no le hace caso a las críticas que ha recibido por su aspecto físico tras su lucha contra el cáncer; en 2014 a la actriz le etectaron un tumor cuando se hacía estudios de fertilidad, desde entonces ha documentado su camino y los comentarios de los cibernautas no siempre han sido positivos.

Cuando la argentina se enteró que padecía cáncer de mama, se sometió de inmediato a un tratamiento que incluyó más de 16 quimioterapias; aunque su cuerpo se ha recuperado y actualmente ella goza de salud y plenitud, Meritano exhibió el comentario negativo de una usuaria.

"Es Urgente y Necesario, de verdad, no opinar desde la total ignorancia sobre el cuerpo, la vida y decisiones sobre 'el cuerpo y la vida' de otras personas. Cuando estaba en quimioterapia recibía mensajes cómo 'te ves horrible calva', 'no te muestres así', 'quieres dar lástima', 'qué suerte te dejó tu ex'", lamentó la actriz de "Pasión de gavilanes".

Lorena aseguró que con diversas herramientras ha aprendido a manejar este tipo de situaciones y que gracias a su madurez y evolución puede entender y no sufrir, ni enfermarme ni enojarse con quienes, conocidos cercanos o desconocidos en redes sociales dicen, inventan, y/o opinar sobre su cuerpo, su apariencia o su vida.

"Gracias a mi @terapiadebonding y otra infinidad de herramientas he podido comprender que la mirada del otro tiene que ver con su espejo y su Opinión No Es Mi Realidad".

A pesar de que dejó claro que a ella no le afectan este tipo de comentarios negativos, se cuestionó sobre cómo pueden afectarle a otras personas:

"Pero, ¿Podemos pensar en las infancias, las adolescentes, las personas que, por una u otra razón, pueden afectarse seriamente a nivel emocional, psicológico o físico por un comentario, crítica o 'chiste' sobre ellas?. ¿Podemos dejar de reducir este tipo de comentarios a: 'no les des importancia, es envidia, no pasa nada, bloqueala, etc'?".

La actriz reflexionó que esto no sólo sucede en las redes, sino en el entorno familiar, los establecimientos educativos, los grupos de amistades, el barrio y los grupos de trabajo.

"Es hora de crecer como sociedad, de respetarnos, amarnos, evolucionar, tomar consciencia, ser empáticos, ser humanos. Pero antes de escribir o decir, empecemos a conectar lengua con mente y corazón. Los quiero. Intentemos Evolucionar. Es urgente".



