Lolita de la Vega no se encuentra bien de salud, la reconocida periodista mexicana compartió que estuvo hospitalizada hace unos días, y alertó a sus seguidores al compartir en su cuenta de Facebook una foto en la que aparece en una cama de hospital.

De la Vega, quien cuenta con una carrera de más de 39 años en televisión, especialmente en TV Azteca, donde es la conductora del programa "De Frente a Frente", agradeció las muestras de cariño de la gente ante este momento difícil en su vida.

"Gracias mil a quienes me han preguntado por mi salud. El fin de semana pasado me la pase en el hospital y sigo con todo tipo de analisis. Afortunadamente ahí la llevo y parece ser que no es grave, gracias a Dios", expresó.

Sin dar detalles ni explicar su dicho, hizo mención de que casualmente la cantante Lucía Méndez también está hospitalizada, y recordó que el karma existe.

Lee también: Lucía Méndez permanece en observación; su equipo niega que esté intubada

"A pesar de algunas malas intenciones, Dios nuestro señor no me deja de su mano. casualmente tanto Lucía como yo acabamos en el hospital. Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe... ténganlo muy presente. si Dios está conmigo, ¿quién contra mi?", sentenció.

Tanto Lucía Méndez como Lolita de la Vega eran amigas de Dulce, la cantante fallecida el 25 de diciembre; De la Vega defendió la memoria de su amiga y criticó el actuar de Ofelia Cano y Francisco Cantú, quienes han hablado negativamenre de Romina, la hija de la cantante.

rad