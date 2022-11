Lolita Ayala habla de la supuesta infidelidad de su exesposo Jorge Berry con Talina Fernández

La periodista Lolita Ayala, quien es recordada gracias a su incidente mientras daba un reporte en vivo, recordó en entrevista a algunos sus viejos amores, especialmente, su polémica relación con Jorge Berry, de quien se especuló tuvo un amorío con la actriz Talina Fernández, situación habría llevado a la pareja al declive, ahora la comunicadora aclara lo sucedido.

La mujer de 71 años fue invitada al canal de Youtube de Maria Patricia Castañeda en donde abrió su corazón y reveló algunos detalles de su vida, entre ellos, su éxito luego de que una flema se le atorara en la garganta, pues esto le permitió llegar a comerciales y tener una venta de playeras con su rostro, asimismo dio detalles de su pasado amoroso.

Ayala estuvo casada con tres hombres: Luis Sosa (1989–2000), Anibal Silva (1977-1988) y el también periodista Berry (1976-1977).

Su historia con Berry, que duró apenas 10 meses, dio de qué hablar, ya que surgió la versión de que había engañado a la comunicadora con Fernández, ante esto, la mujer dijo: “Yo no la caché. El Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba. Ahí él sufrió”.

Resulta que Lolita se había casado con el exconductor de “El Noticiero” pese a que no sentía amor por él, incluso no lo considera como uno de sus matrimonios debido al poco tiempo que toleró estar a su lado.

"Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: ‘Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada de ti", ante esto, el periodista le dijo que si en un año no se sentía enamorada, le daba el divorcio.

De acuerdo con su versión, la falta de amor fue lo que llevó a que decidieran separarse.

“Me casé y no me enamoré, y ya pues nos divorciamos a los 10 meses.”, recordó. También aclaró que la ex concursante de Master Chef, que contó Castañeda el supuesto amorío, no tuvo nada que ver en la decisión.

Años más tarde, Ayala conocería a sus posteriores esposos con quienes tuvo como fruto a sus hijios: María Luisa Sosa y Anibal Silva Ayala. Aunque terminó profundamente enamorada de Sosa, este le fue infiel.

