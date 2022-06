Lola Club no cede a las tendencias

Estar en las redes sociales y en las plataformas digitales no es algo afín para la agrupación mexicana Lola Club, que no está de acuerdo en algunos temas como la cultura de la cancelación o estar sacando un sencillo cada semana, pero aun así intenta estar en ellas para acercarse más a sus fans.

“La cultura de la cancelación se me hace la cosa más hipócrita que existe en el mundo porque es muy fácil criticar todo, pero la misma gente que cancela a las otras personas son las que hacen las mismas pendejadas. Nunca he estado a favor de eso”, expresa Alex, bajista de la banda.

El músico considera que, independientemente de lo que puedan capturar en su momento las redes sociales, todos somos seres cambiantes que tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar.

“Obviamente no te puedes hacer responsable de algo que dijiste antes, todas las personas cambiamos todos los días y obviamente hay algo que pensabas hace cinco años y ahora ya no y que sólo por eso te pueden cancelar, a mí se me hace una mam..., pero hay que acoplarse a esas nuevas generaciones que todavía no hemos terminado de entender”, agrega.

La importancia que han adquirido en los últimos años las redes sociales para acercarse a sus seguidores y promocionar su música es un tema que los integrantes de Lola Club no ignoran, por ello que están dispuestos a aprender a sobrellevarlas.

“Ninguno somos afines, ni estamos haciendo contenido en las plataformas, con trabajo y utilizamos las redes de la banda, pero sí es algo que tenemos que aprender. La parte de los medios es nueva para nosotros, porque lo que hacemos es música y ya, pero es algo que tenemos que hacer para crecer”, señala Gerry, el vocalista.

Prefieren conectar con fans

Los músicos enfatizan que la parte de estar haciendo música para cumplir los estándares de las plataformas digitales, las cuales del diario suben contenido nuevo para permanecer en las tendencias, es algo que les resulta agobiante.

“Es abrumante como artista estar dando canciones cada rato, hay artistas que sacan una canción cada semana porque si no su audiencia baja y eso es algo en lo que nosotros intentamos no caer; pensamos más en lo que vamos a sacar y conectar con la gente, porque ahora para estar presente tienes que hacer mucha música desechable y ya veo muy difícil que ahora una banda se vuelva legendaria como antes, que las recordabas por sus canciones”, ahonda Gerry.

La banda se ha reunido nuevamente para promocionar su nuevo EP “Bebé”, el cual empezaron a preparar antes de la pandemia causada por el Covid-19, el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

“Fue muy complicado porque estás acostumbrado a cierto estilo de vida por tu trabajo y todo se cortó, nos afectó bastante, pero ya estamos contentos de retomar lo que nos gusta hacer”, apunta el cantante.