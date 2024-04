Lo que Lorena Velázquez pensaba sobre la muerte

La actriz Lorena Velázquez era una persona que estaba consciente que la muerte tendría que llegar tarde o temprano, razón por la que siempre trataba de buscar la felicidad tanto para ella como para sus seres cercanos.

“Hay que vivir y tener la paciencia, la sabiduría de que en este mundo un día algún día vamos a morir y hay que ser felices a nuestros hijos”, señaló la primera actriz en entrevista para Televisa durante las grabaciones de su última telenovela “La mexicana y el güero”.

La estrella del cine mexicano tomaba con humor que constantemente "la mataran en redes sociales", por lo que salía a desmentir esas versiones, tal como ocurrió en marzo del 2019.

En ese momento la periodista Maxine Woodside por error anunció la supuesta muerte de Velázquez, algo que se volvió en tendencia en redes, aunque de inmediato borró el mensaje en dicha red social que ahora se llama X y pidió perdón a los cibernautas.

Lee también: Muere Lorena Velázquez “La mujer vampiro”, a los 86 años de edad

“Disculpen todos, Lorena Velázquez se encuentra viva y feliz. Gracias y perdón”, dijo la reina de la radio. Por lo que la artista, que en ese momento tenía 81 años, habló sobre este tema y mencionó que no le tenía miedo a la muerte, además deseaba que en su otra vida fuera igual de feliz como en ésta.

Además compartió que ya estaba hecho su testamento y que todo sería heredado a su hijo Eduardo Novoa Villar, incluso indicó que ya tenía su palabra de honor.

Velázquez mencionó en el 2021 que temía al cáncer porque así murieron amigas y su hermana Tere Velázquez, aunque precisó a “De primera mano” que sí se hacía chequeos, en los que dijo había salido bien.

“El cáncer sólo lo evitas no haciendo corajes, yendo con un doctor a que te hagan exámenes cada seis meses y hay algunos que no puedes evitar porque están muy adelantados, otros son muy silenciosos, eso no me pongo a pensar, no me gusta, he visto tantos casos tan feos que ni pienso”.

rad