Stephanie Valenzuela podrá dar el perdón moral a Eleazar, pero el legal nunca

Luego de que la semana pasada Stephanie Valenzuela interpusiera una denuncia contra su entonces pareja Eleazar Gomez y él esté actualmente en el Reclusorio acusado de violencia familiar, la modelo peruana detalló que podría perdonar al actor mexicano de corazón, pero legalmente continuará con el proceso judicial que Gomez enfrenta.

“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, y lo que pase con la justicia, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal. Yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, expresó.

Mientras que el proceso legal sigue su curso, Stephanie dice que no quiere pensar si estuvo o no cerca de la muerte, tampoco si le parece injusta la tipificación del delito como violencia familiar y no como intento de homicidio.

El adiós a "Agapito" de “Cero en conducta”

Este viernes la comedia mexicana estuvo de luto con la repentina muerte del actor Miguel Hernández, mejor conocido por su papel de “Agapito” en el programa cómico “Cero en conducta”, producido por Jorge Ortiz de Pinedo.

Hernández falleció a los 48 años sin que se conozcan aún las causas del deceso y la noticia fue confirmada por la sobrina del comediante, Carolina Flores.

Aunque desde hace un par de años el actor se encontraba aparentemente retirado de los foros de televisión, hace algunos meses había lanzado su canal de YouTube en el cual tenía alrededor de 50 videos en los que mostraba su talento para la comedia.



Firmas contra Amber Heard

Luego de que hace unos días se filtró la información de que Warner Bros. le pidió a Johnny Depp retirarse de la nueva entrega de “Animales Fantásticos” luego de la demanda legal por violencia que enfrenta contra su ex pareja Amber Heard, algunos fanáticos de Depp lanzaron una petición para que la rubia actriz también fuera despedida de la secuela de “Aquaman”.

La propuesta lanzada a través del sitio Change.org logró reunir más de un millón de firmas en menos de 24 horas. Hasta el momento lleva un millón 400 mil y la meta es llegar al millón y medio de firmas.

Tras la gran respuesta de la gente que no quiere que Amber esté en esta película, la actriz utilizó sus redes sociales para contestarle a sus detractores: “Los rumores y las campañas pagadas en las redes sociales no dictan las decisiones (respecto al reparto), porque no tienen nada que ver con la realidad''.



Salinas Pliego apoya al 100% a Bisogno

El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego manifestó su respaldo al conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, luego de que corrieran versiones que lo colocaban fuera de la empresa, tras un altercado en Twitter con un seguidor del presidente López Obrador.

Salinas Pliego expresó en su cuenta de Twitter que apoya cien por ciento al conductor y que éste continuará en TV Azteca.

“El error fue el lenguaje; la crítica es valiosa y parte de su libertad de expresión”, escribió el presidente de Grupo Salinas en su mensaje, en el que también señaló que Bisogno es un colaborador valioso.

Nodal y Ángela Aguilar juntos, pero en dueto

Gran recibimiento tuvo la colaboración entre Chrtistian Nodal y Ángela Aguilar, quienes esta semana lanzaron su tema a dueto “Dime como quieres”, en el cual Nodal le canta al desamor de una mujer, a pesar de que dice que actualmente está muy enamorado.

En cuestión de horas el video se ha convertido en uno de los favoritos del público porque en el video se resalta la belleza de la intérprete, la galanura del excoach novio de Belinda y el talento de ambos cantantes.

Ángela Aguilar detalló que la colaboración se dio luego de que el año pasado ella y Nodal coincidieran en la gira de conciertos “Jaripeo sin fronteras” de Pepe Aguilar. Fue Nodal quien buscó a Pepe para explicarle el proyecto que los unió y ahora los coloca entre el gusto de sus seguidores.

