Livia Brito: así fue el día en casi muere ahogada en una escena de “La Piloto”

Desde que Livia Brito desembarcó en la pantalla chica no ha hecho más que conquistar a todos con su talento y con su belleza. Está más que claro que en cada puesta en escena ella lo deja todo para lucirse. Incluso, al igual que muchos actores ha puesto en peligro su vida para que lo que se vea en la televisión sea lo más real posible.

Fue así como Livia Brito casi muere ahoga mientras filmaba una de las escenas de “La piloto”. Sin duda, su personaje como Yolanda Cadena fue uno de los más queridos de la telenovela. Es más, la producción fue tan exitosa que consiguió cautivar al público tanto en el país como en el exterior.

Cómo fue el accidente de Livia Brito en “La piloto” que casi le cuesta su vida

Si bien ya pasaron cuatro años desde el estreno de “La piloto” la producción es muy recordada a la fecha. Livia Brito ya ha dejado en claro en más de una oportunidad que le hubiera gustado una tercera temporada de la novela, aunque la realidad es que por el momento sigue siendo una ilusión que tanto ella como su Arap Bethke, su pareja en la ficción, han defendido.



Livia Brito junto a sus compañeros de elenco de La Piloto. Foto: Twitter @ConectaTMX

Fue en este marco que Livia Brito recordó cuál fue la escena más jugada que le tocó grabar en “La piloto”. La actriz cubana terminó siendo arrastrada por la corriente luego de caer a un río mientras filmaban una de las temas. Si bien no pasó a mayores podría haber sido una verdadera tragedia según ella misma reveló.

“La corriente del río estaba muy fuerte y me llevó el río. Tenía que agarrar una bolsa en escena, no la pude agarrar y me dejé llevar. Había personal que estaba esperándome, pero sí estuvo un poco arriesgado porque generalmente no uso dobles. Entonces lo hice yo y sí, vi mi vida pasar”, confesó Livia Brito en una entrevista reciente.