Lista completa de ganadores de los Film Independent Spirit Awards

México no se logró coronar en los Film Independent Spirit Awards 2024, luego de que estos se llevaran a cabo en la playa de Santa Mónica, California con "Tótem" de la cineasta mexicana Lila Avilés, en la contienda por el premio a mejor película internacional.

En su lugar, fue la francesa "Anatomy of a fall" (Anatomía de una caída) de Justine Triet (la única mujer nominada al Oscar en mejor dirección), la que se llevó el premio a casa. Mientras que otra producción que podría haber enaltecido el nombre de México, "Memory" (Memoria), de Michel Franco, tampoco logró la estatuilla a mejor actuación protagónica, por la cual estaba nominada la estadounidense Jessica Chastain. En su lugar, subió al escenario Jeffrey Wrigth, de "American Fiction", quien bromeó sobre la industria y los premios.

"Es gracioso, vas a estas entregas de premios y te cansas de ellos, pero luego obtienes uno y cambia un poco la vibra", expresó el actor, quien además dedicó el premio a su hijo y su familia.

Y mientras que la estadounidense "Los que se quedan" se fue con tres premios, uno para su fotografía y dos más para sus actores: Dominic Sessa y Da'Vine Joy Randolph, la gran ganadora de la noche fue la coreana "Vidas pasadas", después de obtener el premio principal a mejor película.

"Es un honor recibir el premio independiente a una película sobre unión y amor", dijo Celine Song, quien también recibió el premio como mejor directora en su debut bajo este rol.

En televisión Nick Offerman se llevó el premio a mejor actuación de reparto en una serie nueva por "The last of us" y "The Beef" se alzó como la gran ganadora con el premio a mejor nueva serie y mejor actuación en nueva serie para Ali Wong.

Con protesta de fondo

Durante la ceremonia destacaron los gritos de protesta en contra de la Guerra entre Israel y Hamas de varias personas que se manifestaron afuera. Algunos discursos fueron interrumpidos por las exclamaciones de "¡Alto al fuego!" y "Palestina libre", como el de Babak Jalali, que recibió el premio John Cassavetes, el cual honra a la película realizada con menos de un millón de dólares, por "Fremont".

"Hay gente hablando afuera y cualquier cosa que digan creo que es mucho más importante que lo que voy a decir... estoy tan inspirado por lo que están diciendo afuera que no puedo pensar en lo que voy a decir", señaló Jalali.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor Película: "Past Lives"

Mejor Actuación Protagónica: "Jeffrey Wright – American Fiction"

Mejor Dirección: Celine Song – "Past Lives"

Mejor Película Debut: "A Thousand and One"

Mejor Actuación Revelación: Dominic Sessa – "The Holdovers"

Mejor Fotografía: "The Holdovers"

Mejor Edición: "How to Blow Up a Pipeline"

Mejor Nueva Serie: “Beef”

Mejor Actuación en Nueva Serie: Ali Wong – "Beef"

Mejor Nueva Serie de No Ficción: “Dear Mama”

Mejor Primer Guion: "May December"

Mejor Actuación de Reparto: Da’vine Joy Randolph – "The Holdovers"

Mejor Guion: "American Fiction"

Mejor Película Internacional: "Anatomy of a Fall" (Francia)

Mejor Documental: "Four Daughters"

Mejor Actuación de Reparto en Nueva Serie: Nick Offerman – "The Last of Us"

Mejor Actuación Revelación en Nueva Serie: Keivonn Montreal Woodard – "The Last of Us"

Mejor Elenco en Nueva Serie: "Jury Duty"

