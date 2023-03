Lisset le agradece a "Mamma Mia!": la muerte de su padre le dejó un pólipo y un mioma

Como una gran fiesta, así se vivió el estreno de la puesta en escena "Mamma Mia!", donde los instantes entrañables no faltaron en el momento de los agradecimientos y los aplausos de pie para su elenco, fue la respuesta del público al trabajo que realizaron en el escenario del Teatro de los Insurgentes la noche de ayer.

Durante un poco más de tres horas Lisset, Gicela Sehedi, Marisol del Olmo, Alejandro de la Madrid, Francisco Rubio, Armando Arrocha, Sofía Carrera y Luja Duhart, trajeron de vuelta la década de los 70, no sólo con la música de ABBA, también con la historia de Donna, una madre soltera que deberá enfrentar su pasado, cuando llegan de improviso a la boda de su hija Sophie sus tres exparejas.

Bailes, risas y hasta momentos conmovedores, hicieron de este montaje algo muy disfrutable y que prácticamente se vivió en primera persona, debido al formato de bar que se presentó en la zona preferente del teatro, donde hubo sillones, mesas y sillas desde donde parte del público vio la función, mientras tomaba alguna bebida o bocadillo, a sólo unos metros de los actores.

“Yo digo que Dios, mi papá (Willi González) y tú Claudio Carrera, me trajeron a Mamma Mia!, el teatro a través de los años me ha salvado, ahora estoy sin mi papá, un pérdida que me dejó con un pólipo en la cuerda vocal, un mioma en la matriz y aún así Claudio hizo que viniera a las audiciones y me encontrará con una familia amorosa. Estoy muy orgullosa de ser la cabeza de todos y cada uno de ustedes, que me han dado amor, seguridad, contención y apoyo, aquí estamos una familia amorosa”, dijo Lisset conmovida al final de la función y de un fabuloso cierre con toda compañía.



Agradecimiento a Claudio Carrera

El productor Daniel Villafañe explicó que gracias a Claudio Carrera él ahora está involucrado en la labor teatral, además de que con su invitación sin saberlo, el socio de Tina Galindo le había salvado también la vida, ya que hace seis meses pasaba por un mal momento personal y el teatro lo volvió a la vida.

“Cuando Claudio me llamó para hacer Mamma Mia! Por primera vez, estaba muy emocionado y agradecido de haber sido llamado. Quiero dar las gracias a toda esta increíble gente, que hicieron de cada día de ensayo un absoluto gozo, lo juro esto nunca fue trabajo, lo que hicimos en el Teatro de los Insurgentes fue magia, gracias a cada uno de ustedes”, declaró el director Jason Sparks.

Claudio Carrera comentó que ya se prepara una gran celebración para el 30 de abril, cuando se celebren los 70 años del Teatro de los Insurgentes, un espacio donde grandes estrellas como Mario Moreno “Cantinflas”, Manolo Fábregas, Silvia Pinal, Mauricio Garcés, Julio Alemán, Jacqueline Andere, Olivia Bucio, por mencionar algunos; presentaron grandes montajes.

Previo a la función se realizó una alfombra roja por donde pasaron Fernando Castillo, Erik Hayser, Juan Osorio, Germán Ortega, Leticia Calderón, Annette Michel, Tiare Scanda, Andrés Palacios, Sabine Moussier, los productores Morris Gilbert, Julieta González, por mencionar alguno.

