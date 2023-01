Lisa Marie Presley, muy conmovida en su última aparición pública antes de morir

Dos días antes de morir, Lisa Marie Presley tuvo su última aparición pública, asistió a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre Priscilla Presley, donde recibieron un agradecimiento del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su poderosa interpretación en "Elvis".

Lisa Marie, única hija de la leyenda del rock 'n roll Elvis Presley, falleció el jueves a los 54 años, indicó su familia en un comunicado entregado a la AFP.

"Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su querida Lisa Marie", indicaron en el boletín, en el que solicitan respetar la privacidad de la familia.

La cantante fue transportada de emergencia el jueves por la mañana al hospital, en donde fue inducida en coma artificial y se encontraba bajo asistencia respiratoria, de acuerdo con el portal especializado en entretenimiento TMZ, que cita fuentes anónimas.

Lisa Presley estaba "inconsciente" cuando su ama de llaves la halló en su domicilio el jueves por la mañana en Calabasas, un suburbio acomedido de Los Angeles, según el portal.

Su exesposo, Danny Keough, quien también vive en la propriedad, le practicó un masaje cardíaco hasta la llegada de la ambulancia que la transportó al hospital.

"Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que conozco", elogió su madre en otro comunicado, en el que agradeció a los fans su "amor y oraciones".

El anuncio de la muerte de Lisa Presley provocó numerosas reacciones de fanáticos entristecidos y de amigos de la cantante.

"Lisa, pequeña, lo siento tanto. Te extrañaré, pero sé que te volveré a ver pronto", escribió el actor John Travolta en Instagram.

Lee también: Lisa Marie Presley, la hija del "Rey" del rock and roll que tuvo un final igual de trágico

Instagram John Travolta.

El llanto de Lisa Marie Presley en su última aparición

Las palabras de agradecimiento y cariño que Austin Butler le dedicó a Lisa en los Globos de oro, la conmovieron casi hasta las lágrimas; Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su poderosa interpretación en "Elvis", le dijo a la única hija de Elvis que la consideraba como de su familia y le agradeció los consejos que le ayudaron a hacer un mejor trabajo dándole vida a Presley.

Lisa Marie Presley se declaró entonces "abrumada" y "desbordada de gratitud", y rindió un sentido homenaje a la película. "Estoy muy orgullosa, y sé que mi padre lo habría estado".



Lisa Marie Presley, al borde del llanto. Captura.

A su llegada a los Globos de Oro deslumbró con su belleza, lucía espectacular.

Lisa Marie Presley, just three days ago, at the Golden Globes. pic.twitter.com/plmbCA5Ho3 — Mike Sington (@MikeSington) January 13, 2023



Presley, cantante y compositora, era madre de tres hijos, incluyendo a Riley Keough, que ganó notoriedad por sus habilidades de actuación en la serie "The Girlfriend Experience", en 2016.

Controló Elvis Presley Enterprises hasta que vendió la mayor parte de sus acciones a una sociedad en 2005.

Sin embargo guardó el control de Graceland, la propiedad en la que su padre fue hallado inconsciente en agosto de 1977, antes de ser transportado a un hospital en el que fue declarado muerto por un paro cardiaco. Los informes toxicológicos revelaron altas tasas de medicamentos en el organismo de la leyenda del rock'n'roll.

Lisa Marie Presley también luchó contra una adicción a los opiáceos y analgésicos, como reveló en 2019 en el prólogo de un libro sobre el aumento de las sobredosis que azota a Estados Unidos desde hace 20 años. "No soy perfecta. Mi padre no era perfecto, nadie lo es", escribió.

Fuentes anónimas dijeron a TMZ que la cantante no intentó suicidarse. Además de Keough, estuvo casada con Nicolas Cage, Michael Jackson y Michael Lockwood.



Las condolencias

El actor Tom Hanks expresó sus condolencias en redes sociales y aseguró que tanto él como su esposa, Rita Wilson, están con " el corazón absolutamente roto".

Hanks participó en el filme de Baz Luhrmann "Elvis", dedicado al astro del rock, en el que se implicaron Priscilla y Lisa Marie, por lo que pasaron muchos momentos juntos durante su promoción.

Por su parte, el actor Nicolás Cage, esposo de Presley de 2002 a 2004, aseguró al medio especializado The Hollywood Reporter que se encontraba con el "corazón roto" y afirmó que Lisa Marie era la persona más risueña que ha conocido.



Instagram Nicolás Cage.

"Iluminaba todas las habitaciones. Tengo el corazón roto. Me consuela creer que se ha reunido con su hijo Benjamin", dijo Cage sobre el hijo de Presley que falleció en 2020.

La compositora Linda Thompson, quien salió con Elvis durante la década de 1970, compartió una fotografía en la que se observa al cantante abrazando y besando a Lisa Marie de niña con la leyenda: "Mi corazón me pesa demasiado para las palabras".

“Tengo el corazón roto por el fallecimiento de Lisa Marie Presley. Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos podrían pensar. Que esté en paz, descansando ahora con su hijo y su padre". — La actriz Leah Remini en Instagram.

“Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su querida Lisa Marie. Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos y piden privacidad en este momento tan difícil". — Comunicado emitido por un vocero de la familia en Graceland.

“Nuestros corazones están rotos con el repentino e impactante fallecimiento de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo pasamos algún tiempo con la familia durante la gira promocional de la película ‘Elvis’. Lisa Marie era honesta y directa, vulnerable, expectante por la película. Hablaba de forma muy elocuente sobre su padre". — Rita Wilson, actriz y esposa de uno de los protagonistas de “Elvis”, Tom Hanks, en Instagram.

“Hay angustia y luego hay dolor. Esto sería dolor y a más niveles de los que puedo contar. Por favor envíen sus oraciones a la familia e hijos en ese momento dificil. Realmente no puedo encontrar las palabras para expresar lo triste que es esto". — Billy Corgan, vocalista de Smashing Pumpkins, en Twitter.

“Es difícil asimilar cuando alguien tan joven y lleno de vida muere. Me siento muy mal por Lisa Marie y deseo lo mejor a sus hijas y a su familia". — Brian Wilson, de Beach Boys, en Twitter.

“Querido Dios, #LisaMariePresley ha muerto; estoy en shock. Tan hermosa y solo 54 años; no puedo comprenderlo". — Bette Midler vía Twitter.

“Lisa Marie Presley… qué desgarrador. Espero que esté en paz en los brazos de su padre. Mi corazón está con su familia. Demasiado dolor en apenas un par de años #riplisamarie #LisaMariePresley”. — La cantante LeAnn Rimes en Twitter

“Muy triste de que hayamos perdido otra estrella brillante en Lisa Marie Presley. Mis condolencias a sus seres queridos y a la multitud de seguidores". — La actriz Octavia Spencer vía Twitter.

“Esta es una noticia horrible. Todo el mundo está enviando su amor y oraciones a Priscilla y a las hijas de Lisa Marie. Que les den fuerzas". — La compositora Diane Warren en Twitter.

“Descansa en paz, Lisa Marie. Un alma dulce y amable". — El actor Cary Elwes en Twitter.

“Tuve la ocasión de conocer a Priscilla Presley cuando estuve en Dancing With the Stars y, como madre, no puedo imaginar el dolor que debe estar pasando con la prematura muerte de Lisa Marie”. — La actriz Marlee Matlin en Twitter.



rad