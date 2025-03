El primer adelanto de la versión de acción real de "Lilo & Stitch" muestra la recreación de icónicas escenas de la película que relata las aventuras de una niña huérfana y su mejor amigo extraterrestre.

Al ritmo de "Hawaiian Roller Coaster Ride" y música de Elvis Presley, el tráiler publicado por Disney este martes muestra a Lilo pidiendo -a una estrella fugaz- el deseo de tener a un mejor amigo y a Stitch escapando de una estación espacial.

El avance, también presenta a Lilo bailando hula y a los dos amigos sobre un automóvil de juguete rosa y muestra la versión de acción real de imágenes que fueron inmortalizadas en animación cuando la película se estrenó en 2002.

El filme, que llegará a la pantalla el 23 de mayo, está dirigido por el cineasta Dean Fleischer Camp, director de la nominada al Oscar "Marcel the Shell with Shoes On", y cuenta con el guion de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes.

Maia Kealoha interpreta a Lilo Pelekai en esta adaptación, mientras que Sydney Elizebeth Agudong dará vida a Nani Pelekai, la hermana mayor de la protagonista y quien se hace cargo de ella.

El filme también cuenta con las actuaciones de Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham y Chris Sanders.

La película narra la historia de dos hermanas huérfanas que luchan por adaptarse a la vida sin sus padres, mientras en su camino encuentran a una criatura que deciden adoptar y que rápidamente se convierte en el mejor amigo de Lilo, pese a los desastres que este ocasionará.

Esta producción se suma a la lista de proyectos animados que Disney ha decidido llevar a la pantalla con personajes reales.

Recientemente, el estudio presentó "Mufasa: The Lion King", una precuela del clásico animado "El Rey León" y segunda parte de la versión de acción real de esta. Igualmente, Rachel Zegler y Gal Gadot protagonizaron 'Snow White', que recrea la historia de Blancanieves y llegará a los cines el próximo 20 de marzo.

Además, a finales de 2024 se anunció que la película "Tangled" ("Enredados", en español), que narra la historia de la joven princesa de cabellos largos Rapunzel, también tendrá una versión de acción real y será dirigida por Michael Gracey ("The Greatest Showman").

rad