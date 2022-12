Liliana Rodríguez: esto piensa la hija mayor del Puma Rodríguez sobre su medio hermano el ‘Puma Junior’

Liliana Rodríguez sabe lo que es criarse sin el amor de su padre. Por ello tal vez haya sentido cierta empatía para con “El Puma Junior” quien aun ni siquiera puede llevar el apellido de su padre. Desde hace años el joven reclama un análisis de ADN para comprobar que es legítimamente hijo del cantante. Sin embargo, el intérprete de “Tengo derecho a ser feliz” se lo sigue negando.

El parecido físico con “El Puma” Rodríguez es innegable. Y por lo que se ve ha forjado un excelente vínculo con la actriz de Telemundo. Incluso en Navidad sorprendieron a los seguidores de ambos cantando un villancico juntos. De paso le dejaron una indirecta, bastante directa, por cierto, a su padre que lleva años sin preguntarse por ellos.

Entre los motivos por los cuales se terminó alejando de Liliana Rodríguez el cantante explicó hace un tiempo que ‘’viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página’’.

De esta manera, Liliana Rodríguez ha dejado en claro que ella esta segura de que “El Puma Junior” es su hermano y abrió una vez más un flanco de batalla contra su progenitor. "No necesito un DNA test para considerar hermano o hermana a personas buenas que DIOS pone en mi vida…. A veces…. Otros vínculos nos unen más que la sangre”, escribió en su cuenta de Instagram.



Liliana Rodríguez y el Puma Junior juntos cantando canciones de Navidad pic.twitter.com/trT6ovoiUO — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 23, 2022

Pero la hija del “Puma Rodríguez” no se quedó ahí. Ella agregó en su publicación en redes que “rectificando acciones pasadas se mejora el presente y se construye un futuro mejor…. Y se da ejemplo de hermandad demostrando el amor de DIOS en nosotros… si no demostramos amor DIOS no está en nosotros y mucho menos podemos vivir en él…..Feliz Navidad huracanes Morilleros”.