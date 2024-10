Liam Payne ya quería llegar al mundo: tres semanas antes de su nacimiento, la futura estrella del pop decidió hacer su entrada de manera prematura.

Se encontró con un realidad más compleja que la de otros, y eso lo forjó desde el día uno. Tenía una complicación renal que lo acompañó siempre: Liam soportó visitas a doctores y hospitales de pequeño, burlas de compañeros y miedos, pero al final, eso lo hizo más fuerte.

Y, quién lo diría, siendo parte del grupo más popular de la era moderna, One Direction, esas experiencias difíciles lo convirtieron en el guía de sus compañeros, en un norte frente a lo abrumadora que era la fama.

No por algo le llamaban Daddy Direction. Hoy, ese joven, que daba fortaleza a sus compañeros y millones de fans, padre de un pequeño de siete años, falleció a los 31 años en Buenos Aires.

Las autoridades locales informaron que Liam perdió la vida tras caer desde el balcón de un hotel. Payne simplemente fue hallado en el patio, sin que se sepa lo que sucedió.

El portavoz del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Pablo Policicchio, dijo que los servicios de emergencia acudieron tras recibir un llamado por un “hombre en situación de crisis”.

La policía fue alertada por una llamada que mencionaba a una persona en estado de agitación, “posiblemente bajo los efectos de alcohol o sustancias”, aunque este aspecto aún está siendo investigado y no ha sido confirmado.

El hombre familiar

El ex One Direction habló abiertamente de sus emociones en varias ocasiones con EL UNIVERSAL.

En 2018, durante la promoción de su sencillo “Familiar”, compartió cómo la paternidad había transformado su vida y su visión del mundo. “Creo que como un padre joven, la cosa más importante tiene que ver con la protección”, dijo en esa ocasión, refiriéndose a su hijo Bear, que entonces tenía un año.

En la misma charla, habló también de los retos que enfrentó siendo parte de One Direction, y cómo la fama, aunque gratificante, lo abrumó de muchas maneras.

“Me rebasó en algún momento e implicó ponerle presión a mi vida de adolescente. Pero aprendí mucho de eso, y ahora estoy en un lugar donde sé lo que quiero para mí y para mi familia”, compartió.

Ejemplo de lucha

Más allá de las causas de su deceso, Liam será recordado por su capacidad de afrontar desafíos, como cuando siendo niño, decidió entrar a boxeo para contrarrestar el fuerte bullying que padecía.

Aunque One Direction no tenía un líder oficial, Liam asumía naturalmente ese rol. Guiaba las entrevistas, coordinaba actividades y se aseguraba de que todos estuvieran al tanto de sus responsabilidades.

Era protector hacia sus compañeros—Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik—; el más organizado y puntual, cualidades que ayudaban a mantener el equilibrio del grupo.

Sus compañeros hablaron de cómo a menudo ofrecía consejos y mediaba en situaciones difíciles, tanto internamente como en relación con el equipo de producción y sus fieles fans.

Tocado por la fama

Nacido en Wolverhampton, Inglaterra, el 29 de agosto de 1993, creció en una familia trabajadora, hijo de Karen, enfermera, y Geoff Payne, un trabajador de planta. Desde joven, mostró interés por la música, participando en obras escolares y tomando clases de canto.

En 2008, a los 14 años, audicionó para The X Factor, aunque no fue hasta 2010 cuando, durante su segunda audición, Simon Cowell decidió unirlo con otros cuatro jóvenes para formar One Direction.

La banda se convirtió en un fenómeno global, vendiendo millones de discos y recorriendo todo el mundo. Tras la separación temporal en 2016, emprendió su carrera como solista, desde donde habló varias veces sobre lo complicado de la fama.

“Cuando comencé a los 14 años no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo, así que lo mínimo que podré hacer será decirle a mi hijo: ‘Mira, si haces esto, esto es lo que pasará’. Al menos podré orientarlo y siempre apoyaré lo que decida hacer”, dijo a EL UNIVERSAL.