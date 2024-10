Hace más de una década, un joven de tan sólo 16 años se presentaba para hacer una audición en un programa de talentos, sin saber que sería el inicio de una de las bandas más emblemáticas de la última generación: One Direction.

En junio de 2010, Liam Payne se presentó por segunda vez en "The X Factor UK", con la esperanza de lograr lo que dos años antes no pudo: avanzar en la competencia. Con esta audición, no solo conquistó al jurado, sino que también selló su destino como parte de un fenómeno mundial.

En 2008, un Liam de apenas 14 años hizo su primera aparición en The X Factor. Aunque avanzó en las primeras fases del programa bajo la mentoría de Simon Cowell, sin embargo, fue el mismo Cowell quien decidió eliminarlo, argumentando que "aún no estaba listo" para la competencia.

En lugar de desanimarse, Liam Payne tomó esa crítica como una motivación para regresar más fuerte. Dos años más tarde, en 2010, volvió al escenario con una versión de "Cry Me A River" de Michael Bublé, que dejó a todos boquiabiertos.

"Es difícil quedar afuera y no quiero sentirlo otra vez, solo quiero pasar", confesó el joven Liam antes de su audición. Esta vez, su interpretación le valió una ovación de pie y la aprobación unánime del jurado, incluyendo la tan ansiada afirmación de Simon Cowell. “Hoy es mi oportunidad de demostrarle a Simon que tengo lo que se necesita y significaría mucho obtener un ‘sí’ de él”, dijo en ese momento.

Se crea One Direction

Aunque Liam y los demás competidores originalmente audicionaron como solistas, fue la visión de Simon Cowell la que cambió todo. El productor vio el potencial de unir a Liam, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson en un grupo, formando lo que más tarde sería One Direction. "Cantaron una vez y había 200 fans afuera del estudio, y yo pensé: ‘Eso es poco común’, porque eso no pasa después de una sola actuación”, comentó Cowell.

Así comenzó el ascenso de la boy band que, desde 2010, logró capturar el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su primer sencillo, What Makes You Beautiful, lanzado en 2011, acumuló más de mil millones de reproducciones en YouTube, consolidando su estatus como la boy band más influyente de la última década.

One Direction se mantuvo unido hasta 2015, momento en que lanzaron su último álbum, Made in the A.M., antes de que los miembros decidieran tomar caminos separados en 2016. Liam no perdió el tiempo y firmó con Capitol Records para iniciar su carrera como solista. Colaboró con artistas como Ed Sheeran, Rita Ora y Zedd, y en 2019 lanzó su primer álbum, LP1, con el que realizó una gira mundial.

A inicios de 2024, había lanzado Teardrops, el primer sencillo de su esperado segundo álbum en solitario, el cual lamentablemente no alcanzó a ver la luz debido a su prematura muerte.

A través de sus redes sociales, solía recordar sus inicios y lo que significó para él ese momento clave en The X Factor. “Han pasado 10 años desde mi audición en The X Factor… y acabo de leer que mi primer álbum llegó a más de 2 mil millones de transmisiones”, escribió el cantante en 2020. "Ese joven asustado no pensó que eso iba a suceder. Gracias a todos los que han hecho posible esta década de mi vida."

¿De qué falleció Liam Payne?

El joven cantante británico de 31 años fue hallado sin vida la tarde del miércoles fuera de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires, luego de caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

La policía de Buenos Aires informó en un comunicado que fue alertada por el gerente del hotel acerca de un huésped que presentaba comportamientos agresivos y posiblemente estaba bajo los efectos de alcohol o drogas. Minutos después, se escuchó un fuerte ruido proveniente de la parte trasera del edificio. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que un hombre había caído desde el balcón, siendo posteriormente identificado como Liam Payne.

"Escuché un golpe fuerte y cuando salí, vi que algo grave había sucedido. Es muy triste", relató Hernán Palazzo, un trabajador de la zona, en una entrevista para un medio local. Según el reporte policial, los servicios de emergencia declararon su muerte en el acto.

Horas antes de su muerte, Liam Payne había compartido en Snapchat algunas de sus experiencias en Argentina, incluyendo una jornada de polo y su deseo de volver a casa para ver a su perro. "Es un día hermoso aquí en Argentina", comentó en el video, mostrando su entusiasmo por el país. El cantante había viajado a Buenos Aires para asistir al concierto de su excompañero de banda, Niall Horan, como parte de su gira por América Latina.

