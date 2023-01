Lety Calderón ya perdonó infidelidad de su ex

Leticia Calderón dijo que, desde hace tiempo, perdonó a su expareja Juan Collado, luego de que le fuera infiel con Yadira Carrillo, pues aseguró que ambos entablaron una conversación en la que él le pidió disculpas, de hecho, expresó que entre ella y la actriz mexicana existe una relación cordial, pues han coincidido en diferentes eventos familiares.

A propósito de que “Music session #53”, la nueva canción de Shakira que dedicó a Gerard Piqué, se ha convertido casi en un himno para las personas que han sido engañadas por sus parejas, siendo gran parte de este grupo de la población figuras del medio artístico que se ha pronunciado como “team Shakira”, ya que han vivido el dolor de una infidelidad en carne propia.

En este contexto, “Ventaneando” le preguntó a Lety Calderón que, si también se trataba de su caso, pues hace unos años protagonizó uno de los escándalos más mediáticos de su tiempo, cuando Juan Collado, su expareja y el padre de sus hijos; Luciano y Carlo, comenzó un noviazgo con la actriz Yadira Carrillo, con quien sostuvo una relación tensa, al menos, cuando los medios le preguntaban a una por la otra frente a las cámaras.

Y si bien, la actriz dijo que era lamentable que un gran número de mujeres había vivido una infidelidad, al grado de calcular que dicha traición le ha sucedido a “nueve de cada 10 mujeres”, Calderón reconoció que ella superó el dolor que esta situación le produjo hace muchos años, pues consideró que cada persona es responsable de salir adelante, pues así como hay quienes se quedan estancadas en su dolor, también hay personas que deciden sonreír y darle vuelta a la página.

Precisamente este es el caso de Lety quien aseguró que ella perdonó a Juan Collado hace muchos años, pues él la buscó para hablar y pedirle perdón: “Ya hablé con él, ya lo perdoné”, precisó.

Ante la postura de Carrillo que, hasta la fecha, asegura que ella no fue cómplice de ninguna infidelidad, Calderón expresó que el tiempo le ha dado la razón, pues cuenta con pruebas que demuestran que la actriz y su ex ya estaban juntos cuando seguía en una relación con ella, pues recordó que llegó a visitar la casa donde se veían y que, en ese momento, su ex le expresó que se trataba de un domicilio en el que se frecuentaban políticos.

Y aunque Lety reiteró su posición, también consideró que quizá su ex le dio una versión distinta a Carrillo, con respecto a su situación sentimental, y aclaró que, actualmente, tienen una relación cordial, ya que se han encontrado en diferentes eventos familiares, como los funerales de la madre y padre de Collado.

“Siempre la voy a saludar con respeto (…) les digo a mis hijos que la saluden con respeto, que les caiga bien o les caiga mal (…)”, detalló y precisó que Luciano y Carlo no conviven con la pareja actual de su padre y agregó que desea que Collado salga pronto de prisión para que pueda vivir con sus hijos, sin embargo, reconoció que no se actualizado conforme a cómo ha avanzado el caso.

