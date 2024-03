Leticia Calderón lo admite: sí le dio una cachetada a Shanik Berman por mentirosa

Leticia Calderón no tiene nada que ocultar, sincera y frontal respondió a los cuestionamientos sobre el enfrentamiento a golpes que tuvo hace varios años con la periodista Shanik Berman.

La actriz de 65 años iba a compañada de su hijo Luciano cuando fue cuestionada por la prensa sobre varios temas, uno de ellos sobre el episodio violento que vivió con Shanik, versión que había circulado pero se desconocían detalles.

Shanik suma varias experiencias de este tipo con famosos como Omar Fierro o Juan José Origel, a quienes les ha pedido disculpas luego de que se han enojado por algo que dijo, algo parecido ocurrió con la protagonista de "Esmeralda", quien se enojó mucho cuando a los 19 años le inventó que estaba embarazada.

Leticia Calderón golpeó con el puño a Shanik Berman

Cuando Leticia Calderón fue cuestionada si era verdad que había golpeado a Berman con un cepillo, aclaró que sí la había cacheteado por haber inventado algo sobre ella.

"Le di una cachetada, le dije que si volvía a hablar mal de mi o inventar cosas, sí se las iba a ver conmigo", aclaró.

Relató que Shanik ocupó una entrevista que le hizo para inventar que estaba embarazada, lo cual la molestó muchísimo por los problemas familiares que le trajo a su vida, su familia le dejó de hablar, a su abuela se le subió la presión y a sus padres no le creyeron.

Incluso, su papá se puso mal de salud, por lo que le pareció injusto y fuera de lugar que usara su poder como comunicadora para inventar tal cosa, por lo que se la encontró en una estética de la Zona Rosa y la confrontó.

A Leticia le cayó muy mal cuando le preguntó a Shanik por qué había escrito eso de ella, y a su estilo Bernam intentó evadir la pregunta riéndose cínicamente, por lo que Calderón se desquitó con una cachetada, aunque en realidad le dio un puñetazo, pues así aprendió a pegar en la familia.

A Lety Calderón le inventaron un embarazo; actualmente disfruta la vida junto a sus dos hijos, producto de su relación con Juan Collado. Foto: Instagram.

"Si estás buscando dinero no te lo voy a dar", le especificó antes de soltarle el golpe, y como Berman estaba mal sentada sí se cayó, recordó la actriz. Tiempo después Shanik le pidió perdón, gesto que Leticia aceptó pero no accedió a que fueran amigas.

"Me pidió perdón, le dije que sí, me dijo '¿amigas?', le dije 'no, te respeto como periodista, nos saludaremos, siempre seré respetuosa mientras tú seas respetuosa conmigo, pero amigas amigas no'", relató.

Leticia Calderón y Shanik Berman se han vuelto a encontrar en varias ocasiones y se han saludado de manera coordial.

