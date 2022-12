Leonardo García arremete contra Andrés García por asegurar que su madre lo drogaba: "No tiene perdón de Dios"

La guerra de dimes y diretes entre Leonardo García y su padre, el primer actor Andrés García, está muy lejos de terminar y ahora que el protagonista de "Pedro navajas" aseguró que Sandra Vale, su exesposa, proveía de drogas a sus hijos mayores, las cosas parecen haber llegado a un punto sin retorno.

Fue en un reciente video que compartió en su cuenta oficial de YouTube, donde García padre hizo fuertes declaraciones en contra de la madre de sus hijos a quien tachó de dar sustancias ilícitas a sus hijos, Andrès y Leonardo, desde muy temprana edad: "Las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá. Ella es la que le proporciona las drogas y esa es la verdad y no hay más vuelta que darles", dijo.

Las palabras del actor llegaron hasta los oídos de Leonardo, quien mediante su cuenta oficial de Instagram reaccionó y arremetió en contra de su propio padre llamándolo narcisista y muy poco caballeroso.

Leonardo lamentó que un hombre pueda expresarse así de una mujer, sobre todo de alguien con quien llegó a compartir su vida y recordó los altercados que su padre ha tenido con él y con el actor Roberto Palazuelos: "Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer. Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte, y ahora esto... hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años", escribió.

Asimismo, destacó que se siente avergonzado con el público y que no quiere volver a hablar de este tema ni entrar en un circo mediático, eso sí, dejó claro que las acusaciones que hizo García "no tienen perdón de Dios": "Me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre, yo siento que esta última es inaudita y yo ya no quiero hablar más este tema yo no voy a entrar a este circo", agregó.

Recordemos que todo este conflicto inició luego de que Margarita Portillo, actual esposa de Andrés, revelara que el actor estuvo a punto de morir por una sobredosis de cocaína y posteriormente Leonardo aseguara que la persona que le proporcionaba estas sustancias a su padre era Andrés Portillo, hijo de Margarita; incluso acusó a su madrastra de mantener incomunicado al actor y negarles información sobre su enfermedad.

