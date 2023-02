Leonardo Aguilar explota contra reportero 

Ahora ante la pregunta de un reportero de si las críticas y los momentos difíciles que ha vivido a través de redes sociales, alejaría a Ángela de su carrera musical, su hermano Leonardo no dudó en defenderla y responder intensamente. “¿Por qué no le preguntas de los Auditorios que ha llenado? ¿Por qué no le preguntas eso?” insistió Leonardo, e incluso exhortó al periodista a hacer la pregunta respecto a sus éxitos. “Toma el micrófono y hazle la pregunta”, fue cuando Pepe Aguilar lo detuvo entre risas. Luego Pepe, ironizó al presentar a unos danzantes que pertenecen a su show “Jaripeo sin Fronteras” que portaban consigo incienso de copal. “Estos dioses prehispánicos vienen a purificar, a alejar el chisme, y hablar del trabajo”, dijo bromeando, y le recordó al reportero que ningún comentario era con afán de ofenderlo.

Inesperadamente fallan micros a Pandora y Flans

Regaños y más regaños hubo tras bambalinas del Auditorio Nacional este fin de semana. Flans y Pandora ofrecieron un concierto en el Auditorio Nacional, como parte de su Inesperado Tour: mucha energía, fiesta y nostalgia que las cerca de 10 mil personas presentes disfrutaron, pero no fue así para las cinco cantantes y sus dos coristas, que durante todo el show batallaron con los micrófonos y los monitores, pues no se escuchaban o iba y venía el sonido; las cantantes hicieron todas las señales posibles para alertar a sus técnicos, incluso Ilse en un momento pidió que le cambiaran el micro. El personal iba y venía para cambiar los aparatos y hacer los ajustes pero parecía que nadie se explicaba qué pasaba. Las chicas hicieron gala de su experiencia sobre el escenario, conservaron calma, siguieron con el show y se reservaron los regaños para el final.





Foto: Instagram



“Perdiendo el juicio” regresa a Adela Micha y Lucía Méndez a Televisa

Adela Micha y Lucía Méndez son algunas personalidades que el programa “Perdiendo el juicio” ha traído de vuelta a Televisa. Para la comunicadora, quien apareció junto a su compañera de “La saga”, Maca Carriedo, fue un momento de diversión, mientras que para la actriz no sólo significó una ventana para salir del olvido en la televisora que la vio nacer y para la que no trabajaba hace más de 13 años cuando hizo “Mujeres asesinas”, sino también un tributo que le rindió la producción del programa, muy a su manera, al recordar los éxitos que protagonizó en los años 80, como “Tú o nadie”, “El extraño retorno de Diana Salazar” y “Viviana”. Y es que, nos cuentan, si hay alguien ávido de exposición en estos momentos, es Lucía Méndez.



Foto: Instagram

