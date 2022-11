León Krauze analiza amor de la afición por la Selección Mexicana en "Al grito de guerra"

Para el periodista León Krauze, el amor que la Selección Mexicana despierta entre los

aficionados es un sentimiento único en el mundo, por diversas razones, pero la principal es que es el único equipo cuyo respaldo está dividido entre dos naciones.

“Es un equipo nacional binacional y el único en el mundo que es así, porque la afición mexicana en

los Estados Unidos vibra de una manera única, es un factor que explica nuestro vínculo profundo y

conmovedor con la Selección Mexicana, y de ella hacía nosotros también, porque cuando escuchas

a los jugadores te das cuenta que ellos tienen muy claro ese vínculo con la afición”, dijo Krauze.

Como una forma de explicar el por qué de esta pasión por el equipo nacional, el escritor realizó una serie documental llamada "Al grito de guerra", donde se muestra parte de la historia de este equipo, que está a pocos días de iniciar su participación en el Mundial Qatar 2022; y que ya está disponible en la plataforma VIX+.



Foto: Vix+

“Es una serie para todos, aficionados y no aficionados. Hemos tratado de hacer un documental que

expliqué lo que se vivía, cómo se llega a determinado momento de la Selección Mexicana de

fútbol, pero con la profundidad y los hallazgos periodísticos suficientes para hacerla muy atractiva

para los que son muy apasionados del fútbol, porque hasta lo que creen saberlo todo van a

descubrir cosas que no conocían, a escuchar testimonios increíbles y verán escenas que los

conmoverán profundamente”, agregó.

León Krauze explicó que la idea de este programa nació hace tres años, pero en realidad él quería

hacer algo así desde el principio de su carrera, de ya más de tres décadas, por lo que espera que este trabajo sea el documental definitivo de la Selección Mexicana en el último siglo.

“Para el equipo de investigación y de realización del documental fue una tarea emocionante y

exhaustiva, el revisar los archivos, el recibir el apoyo de la Selección Mexicana, que nos dio

material inédito desde dentro del equipo y lo más importante, las voces de los protagonistas.

Entrevistamos a decenas y decenas de jugadores de nuestra selección, por primera vez oímos a

nuestros rivales, los aficionados, todo ese coro de voces que hacen 'Al grito de guerra'”.

Este documental estará dividio en seis capítulos, en los que se hace un recorrido histórico a través de los cinco rivales que México ha enfrentado en las fases definitivas de las copas del mundo, como Alemania, Argentina, Brasil o Bulgaria, además de abordar temas como el fraude de los jugadores que no cumplieron con la edad para ser parte de la selección, las decisiones polémica de los directores técnicos, por mencionar algunos.

“No podemos dejar de lado, aunque no es la intención, lo que fue en el Mundial de 86 el

terremoto en la Ciudad de México, lo que significó en un país sumamente dolido la ilusión de no

sólo ser sede de una copa del mundo; sino el de tener un equipo realmente competitivo, que quizá

merecía llegar más lejos si no hubiera sido por el error de los directivos en la calendarización; el

fútbol tiene que ver con la vida social, cultural y política del país y así hay que asumirlo”.

Si bien tuvieron acceso a personalidades importantes en la historia de la Selección, tanto

nacionales como extranjeros, fue gracias a la colaboración con Editorial Clío, que pudieron contar con los testimonios de Hugo Sánchez y Manuel Mejía Barón, aunque ningunno participa de manera presencial.

“Muy poca gente a la que nos acercamos no pudo, pero los que están son las grandes voces de la historia”.

En el último capítulo de esta serie se analiza al actual conjunto mexicano, que representará al

país en el mundial de Qatar 2022, dando un panorama de sus posibilidades.

“Yo me remito a la historia, la Selección de 1998 de Manuel Lapuente hizo una larga gira y en ella

perdieron hasta con el equipo de la concesionaria de Volkswagen de la ciudad de Wolfsburgo,

Alemania, y todos en México decían, que corran a Lapuente ¿a qué vamos al mundial?, pero llegó

el mundial y México hizo una extraordinaria participación. La historia te dice algo e ir contra ella es

una mala idea, en los últimos siete mundiales México ha avanzado en la fase de grupos, no sé

porqué esta vez no lo vaya hacer, considero que la Selección va a avanzar a octavos de final, en

donde se enfrentará a Francia o Dinamarca y ahí la historia será otra, pero el fútbol es

impredecible”, predijo.



Foto: Vix+

