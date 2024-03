Lenny Kravitz presenta nuevo disco en México y reflexiona sobre la violencia en el mundo

A punto de celebrar su sexagésimo cumpleaños y con una carrera de 35 años, Lenny Kravitz presentó en la Ciudad de México un adelanto de su próximo disco "Blue Electric Light", mostrándose vigoroso, esbelto y jovial.

El cantante de "Are You Gonna Go My Way" ha demostrado un fuerte vínculo con el país, como lo evidenció paseando por la capital y deleitándose con tacos antes de su presentación.

Luciendo un atuendo completamente negro de cuero, sus características trenzas y gafas oscuras, mostró su nuevo trabajo discográfico en un entorno que le ha cautivado profundamente.

Conferencia del cantante Lenny Kravitz, por su nuevo álbum Blue Electric Light. Foto: Hugo Salvador/ El Universal.

Durante su encuentro con la prensa, Lenny aprovechó para reflexionar sobre temas como la violencia global, que inspira su trabajo musical actual.

"El mundo entero está en confusión y parece que a nadie le importa. Si observamos la historia, estamos repitiendo errores del pasado. Aún no comprendemos cómo coexistir en armonía", afirmó el músico.

En su último sencillo, "Human", el cantante plasma esas inquietudes y experiencias que lo han motivado a crear nuevas canciones.

"Estoy en mi viaje y no tendré miedo. No más confusión y molestias. ¿Para qué es esta vida? Voy a ganar", canta en su último lanzamiento.

Kravitz busca no solo calmar sus propias inconformidades, sino también compartir su reflexión con sus seguidores y oyentes interesados en su trabajo.

"Intento reflexionar el por qué no se aceptan otras ideas diferentes a las que uno mismo tiene. Hoy miras el poder del cerebro, sus alcances, pero ignoramos utilizar esa capacidad para causas benéficas, el mundo tiene seres humanos muy inteligentes, aún no hemos aprendido”, comenta.

"Blue Electric Light" saldrá a la luz oficialmente el 24 de mayo, mientras que su último sencillo ya está disponible en plataformas digitales. Además, Lenny seguirá disfrutando de México, donde tiene una novia y uno de sus restaurantes favoritos en la colonia Roma.

"Hacer todo lo mejor es siempre hacer lo mejor, y esto tiene que ver con la experiencia de ser auténticos. Porque somos más poderosos cuando nos acercamos a nuestra autenticidad, y de esto se trata este álbum", describe Kravitz.

Lenny Kravitz. Foto: AP Photo/Marco Ugarte.