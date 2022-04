Lele Pons ya no oculta su celulitis y la muestra en fotos

Quitándose los prejuicios de su propio cuerpo, la influencer Lele Pons ha decidido mostrar en instagram la celulitis que tiene, a la cual siempre ocultó en fotografías.

La venezolana subió a su red social una serie de imágenes para mostrar la parte trasera de sus piernas y un mensaje de aceptación.

"¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis!. Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos. Pero hoy no lo haré. Esta soy yo al natural. A quién le importa si los demás juzgan. Acéptate y ten confianza", escribió.

En menos de 24 horas la publicación ha logrado cerca de 2 millones de Me Gusta y cientos de mensajes de apoyo, entre ellos de la cantante mexicana Yuri y la actriz Araceli Arámbula.

"Eso nena, así se hace y te admiro más", escribió la jarocha.

"Somos humanos y lo más bonito es vivir sin juzgar. Todas las mujeres tenemos celulitis y es la lucha constante, pero la aceptación es la cura para el alma y para ser felices. La perfección está en la aceptación, no en lo que le guste o no a la gente", redactó por su parte Arámbula.

Pons, de 25 años, se suma así a una lista de actrices y cantantes, mexicanas e internacionales que han mostrado orgullosas sus celulitis.



Instagram Lelele Pons.



Famosas, orgullosas de su celulitis

En abril del año pasado Regina Blandón (La familia P. Luche) subió a su cuenta una foto de ella en ropa interior y una reflexión en la que revelaba que al día siguiente de haberse tomado esa imagen, sintió que su cuerpo mostraba varias imperfecciones. Pero después aseguró que eso no debía pasar con nadie y apapacharse un poco más.

La actriz Ariadne Díaz continuamente sube fotos de ella sin filtros y en bikini, dejando ver su celulitis, lo mismo que la conductora deportiva Valeria Marín.

"Sí, les presento la celulitis y mis juanetes. Lo que tú podrías ver cómo potencial de crítica o juicio, yo lo veo como agradecimiento", indicó Valeria, actual pareja del actor Julián Gil.

"Celulitis, flacidez, etc, etc. Sí claro, soy mujer, no soy perfecta. Soy feliz con lo que soy, cómo estoy y lo que tengo", escribió en su momento Geraldine Bazán, en una foto de ella en bikini subida a su instagram.

El año pasado Adamari López, en la alfombra de los Latin American Music Awards, lució un vestido corto que dejaba ver sus piernas con imperfecciones, a las que mostraba orgullosa en las sesiones de fotos.

Demi Lovato, de 26 años, también subió a su red social una foto de ella en bikini, que en menos de un día registró seis millones de Me gusta.

"Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini. Y adivina qué, hay celulitis", escribió.

Eiza González fue fotografiada hace cinco años en la playa, lo cual la avergonzó por mostrar celulitis, pero recientemente en una entrevista para la revista SHAPE, dijo que las cosas han cambiado.

"Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos", aseguró.



rad