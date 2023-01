Lecciones para emprendedoras

Para la conductora e influencer colombiana Laura Tobón, el programa Escuela imparables va más allá de una capacitación empresarial, para ella esto se trata de sororidad y enaltecer la voz de las mujeres.

“No importa su raza, edad, identidad de género o patrones de belleza, aquí todas son bienvenidas e imparables. Aquí les brindamos las herramientas necesarias para llevar su negocio al siguiente nivel, y potenciar el crecimiento de mujeres empresarias en toda Latinoamérica”, dijo Tobón sobre este programa que estrena hoy su segunda temporada por E! Entertainment.

Para la también periodista y anfitriona de este show, la mujer latinoamericana trae en la sangre la idea del emprendimiento porque millones son cabeza de familia y siempre buscan la manera de proveer en su hogar.

“Las mujeres no lloran, las mujeres facturan —dijo Laura Tobón— ya es un lema a nivel mundial. Es que somos unas ‘perracas’ como decimos en Colombia, nosotras las latinas somos imparables, por eso llega este show para inspirar a otras mujeres y creer en ellas mismas”.

Escuela imparables mostrará a 10 concursantes en una especie de retiro en Tulum, Quintana Roo, donde recibirán la instrucción de diferentes mentoras.

Entre las guías estará Silvina Moschini, una reconocida empresaria y la primera mujer latina en lograr una empresa unicornio (aquella que alcanza el valor de mil millones de dólares sin cotizar en la bolsa), con el fin de brindarles motivación e inspiración para sus emprendimientos a lo largo de 12 capítulos; la que llegue a la final se llevará 20 mil dólares para invertir en su negocio.

“A mí me cuesta mucho el tema de los números, las finanzas, la economía, pero teniendo a mentoras como Silvina para que nos ayude con cosas como liderazgo o cómo atraer capital, es mucho más comprensible y son herramientas que no en cualquier lado se dan”.

Para esta segunda temporada de Escuela imparables, hay chicas de México, Brasil, Perú, Venezuela, Costa Rica, Chile y Colombia que, aseguró la conductora, estaban muy comprometidas y empapadas de lo que conllevan sus proyectos, lo que hizo complicada la elección del grupo, porque había mucho talento.

“En este programa me di cuenta que las chicas que trabajaban individualmente no eran las que destacaban, en cambio las que se tomaban de la mano con las otras cada vez se volvían más fuertes, creativas; tener un trabajo en equipo es sumamente importante, porque un negocio jamás va a ser exitoso si no tienes a más personas acompañándote, así que la sororidad es uno de los lemas de Escuela imparables”.