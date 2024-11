De mal gusto y poca empatía hacia sus sobrinas Camila y Marina, así fue como muchos de los usuarios de redes sociales calificaron la actitud de Laura Zapata, ya que a tan sólo un día después de la lamentable muerte de Ernestina Sodi, y justo cuando se realizaba su velorio, la actriz posteó una fotografía en la que aparece rodeada de gran parte de su familia paterna, con la que sostuvo una reunión.

La villana de telenovelas acompañó dicha imagen con el siguiente texto: “Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar… A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean… Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor…”









Lee también Jay de la Cueva pone el ejemplo

Cuando Kika Edgar se vuelve la “tía Cositas”

Cuando la vena artística se tiene desarrollada se refleja en varios aspectos, como sucede con Kika Edgar, pues además de ser una reconocida actriz y cantante, tiene talento para crear accesorios con sus propias manos. Una prueba de ello se dio el pasado 2 de noviembre, cuando ofreció un concierto en Isla Mujeres, como parte de su gira "Cosas del amor", en la que comparte escenario con Myriam Montemayor.

Para dicha presentación y con la intención de estar ad hoc con la fecha, buscó flores artificiales, tijeras, silicón y una diadema, mismas que utilizó para crear una corona de flores que complementara su look de “catrina”; incluso bromeó con su público al autonombrarse como la “tía Cositas”, haciendo referencia a la famosa conductora y youtuber de cosas DYT (hágalo usted mismo, por su siglas en inglés).





La cantante lució una corona de flores que hizo con sus propias manos. Foto: Instagram @valezukaa





¿Maca Carriedo ya tiene sustituta?

Addis Tuñón podría ser quien sustituya a Maca Carriedo en la emisión “Sólo con Adela”, que encabeza la periodista Adela Micha y en la que Carriedo era colaboradora fija, después de que esta última dejara la emisión súbitamente. Micha dio a conocer, después de unos días, que “Maca tomó la decisión de emprender, ahora sí que quiso volar sola, y la entiendo”.

Después de una ola de especulaciones en torno a una, o varias, causas aparentemente verdaderas que sustentarían la salida de Carriedo, se dijo que Addis Tuñón, quien actualmente es parte del panel de conductores del programa “De Primera Mano”, recibió una llamada de Adela para platicar. ¿Será que en breve las veremos juntas?.





Adela Micha y Maca Carriedo trabajaban juntas en "La Saga". Foto: Instagram





Lee también Ni La Maldita Vecindad ni Residente se animaron a criticar a Trump