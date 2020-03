Laura Zapata confunde a gobernador con diputado que criticó a AMLO

La actriz Laura Zapata aplaudió en redes sociales lo dicho presuntamente por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que es un bufón lo que tenemos gobernando al país.

Pero a Zapata le han llovido las críticas porque confundió al mandatario coahuilense con el líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local, diputado Marcelo Torres Cofiño.

Cuando los cibernauta abren el post pueden ver y escuchar al político que, en escasos 28 segundos critica fuertemente, como siempre lo ha hecho, al mandatario:

“…Falta sensibilidad, falta criterio, falta preparación, falta Presidente. Para que nos quede muy claro, en México hay un vacío de autoridad.

“En este país, lo que tenemos es a un bufón creyéndose aún candidato pensando en la siguiente elección y no pensando en la siguiente generación, esa es la gran diferencia

“México necesita a un estadista y no a un payaso, que es lo que está representando Andrés Manuel López Obrador”, subraya.

Algún amigo o simpatizante del panista “desempolvó” la grabación y la difundió en redes donde la vio la actriz, le gustó y la compartió.

“Completamente de acuerdo con el @GobDeCoahuila Miguel Riquelme Solís . Completamente, suscribo todo su texto”.



El único detalle es que se equivocó porque confundió a Torres Cofiño con Riquelme Solís.

Para respaldar al mandatario posteó el video de 28 segundos, que es parte de una intervención anterior en la tribuna del Congreso Local, pero de Torres Cofiño.



Zapata, al parecer no se percató de su error, y en el primer mensaje que recibió un admirador le aclara:



“Laurita este no es el gobernador Riquelme de Coahuila, es un diputado del PAN, pero es un buen político y me parece que es muy inteligente”.

“Hasta gobernador me andan haciendo”, respondió Torres Cofiño al pedirle su opinión por el hecho que ha provocado risas de la gente.



nrv