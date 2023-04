Pese a que cuando los micrófonos se acercaron a Laura León, la actriz se mostró muy accesible a la hora de conversar con la prensa, en cuanto se le preguntó por Maribel Guardia y su estado, luego de que hace dos semanas atravesara la muerte de su hijo Julián Figueroa, "la Tesorito" se dejó ver molesta ante la insistencia de los medios por preguntarle por la actriz, por lo que se negó a responder a la pregunta y aprovechó para aclarar que no seguirá hablando de ese tema, pues es una situación muy sensible de la que no le corresponde hablar.

A dos semanas de que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, perdiera la vida, y una ardua jornada de cobertura en relación a su deceso, los medios de comunicación siguen cuestionando a las personas allegadas a la actriz acerca de cómo se encuentra; entre ellas, se encuentran las gran parte del elenco de "Lagunilla, mi barrio", obra en la que la actriz participa desde septiembre del año pasado.

Entre las y los compañeros de Maribel que han hablado frente a las cámaras acerca de la situación que enfrenta la actriz, se ubican Violeta Isfel, Lisardo, Germán Ortega, Ariel Miramontes, Daniel Bisogno y Laura León, "la Tesorito", sin embargo, esta última ha sido la más reservada al expresar su sentir respecto a la situación, aunque, en principio, sí abordó en tema con las y los reporteros, pues hace ocho días indicó que todavía no había podido comunicarse con Guardia.

"No mi vidita, no he podido hablar con ella, yo ya no quiero mencionar ya eso, por favor. Está muy cañón, muy doloroso y muy terrible, ¿Qué puede uno hacer? Nada", dijo a Eden Dorantes.

Y aunque, en ese momento, la actriz precisó que era un tema muy delicado que ya no quería abordar, sí compartió que sabía que Maribel se reintegraría a la obra el fin de semana próximo, tal como ocurrió. Sin embargo, la prensa insistió y le cuestionó qué mensaje le gustaría enviarle a la actriz, instante en que la famosa se despidió de las cámaras demostrando que era una respuesta que ya no contestaría, pues ha dicho que Guardia sabe bien lo que ella le desea en estos momentos.

Por eso, "la Tesorito" explotó cuando ayer por la tarde cuando volvieron a preguntarle por ese tema, pues al ver a las cámaras esperándola se acercó muy contenta a saludarlas, haciendo un par de pasos de baile mientras se aproximaba a las y los presentes demostrando su buen humor pero su semblante cambió súbitamente cuando escuchó el nombre de Maribel.

"¿Cómo vamos, tesoritos? Cuéntenme cositas bellas", expresó. Inmediatamente, se escucha a un reportero hacer un comentario del regreso de Maribel al teatro, a lo que Laura contesta con accesibilidad, expresando que la función salió a la perfección, sin embargo, las preguntas en torno a la actriz continuaron y fue ahí cuando reaccionó: "Mi vidita yo no hablo de esas cosas, mis tesorosos. Esas son cosas privadas de la señora, la respeto, yo no hablo de eso, ya eso ya, ¿me entienden? Es como estarle picando el corazón a las personas eso no se hace", argumentó la cantante.

Luego de eso, los medios de comunicación cambiaron de tema y le preguntaron como pasaría el Día de las Madres y aunque Laura lucía molesta, respondió con humor con la frase "me la voy a pasar a toda madre".



