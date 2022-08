Laura León dedica debut teatral a la Lagunilla

A Laura León no le da nervios debutar en el teatro con Lagunilla mi barrio, puesta en escena que se basará en el largometraje de 1980. Dijo que está encantada de ser parte de la versión de esta historia, en la que actuó hace cuatro décadas.

“Miren qué vueltas da la vida”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL. “Estoy fascinada, gracias a Dios tenemos los artistas la oportunidad tocar estos dinteles de la gloria”.

León dijo que se tardó mucho tiempo en participar en un proyecto teatral a lo largo de su carrera artística, debido a que su apretada agenda de trabajo nunca le permitió incorporarse en algún montaje.

“Siempre las giras, las telenovelas, todo esto: hicimos telenovelas que duraron casi año y medio, imagínate corazón. No (tengo nervios por esta primera vez), yo estoy feliz de estar en contacto con el público que es lo que más quiero y adoro”.

Al término de la presentación oficial de la obra de teatro en el Centro Cultural 2, La Tesorito se tomó unos minutos para platicar con la prensa y decir que se siente especial ser considerada en un papel hecho para ella.

En el momento de cuestionarle si tiene alguna experiencia en La Lagunilla respondió: “Todos mis cuates son de allá, tesoros, mis reyes adorados, La Lagunilla me fascina. No sé qué le ponen a la licuachela de allá, pero salgo feliz, fascinada, claro que me la echo”.

2

temas

cantará Laura en la obra, “Dos mujeres, un camino” y “Suavecito”

Aclaró que no tuvo galanes en La Lagunilla, pero describió a los que viven ahí como personas decentes y muy lindas.

“Hay gente muy preparada, muy bonita y es una gran oportunidad de convivir con gente tan linda, que amo”.

Compartió que en su momento sí tuvo pretendientes que la cortejaban por medio de regalos y ella era feliz con eso.

“Me daban muchos regalos muy bellos, muchas joyas, alhajas, pero el regalo más bello que tengo en la vida es el cariño del público, ese es invaluable”.

Laura dijo que la puesta en escena, que se estrenará el 2 de septiembre, será un homenaje para Lucha Villa, quien actuó en el filme. Aclaró que prepara otros proyectos, y en broma dijo que abrirá un Only Fans.