Laura Bozzo detiene proyecto en tv pero se abre paso en las redes

Aunque su nuevo proyecto de televisión tuvo que detenerse por la cuarentena por el coronavirus Covid-19 eso no ha impedido que Laura Bozzo siga llegando a sus seguidores.

La conductora admite que fue difícil pues esperaba su regreso a la televisión pero gracias a las plataformas digitales ha encontrado un nuevo nicho.

"Tenía que grabar mi nueva temporada para Televisa, estaba grabando con Magda, ya teníamos equipo, fecha de salida y todo cuando pasó todo esto de la pandemia", relata.

"Para mí ha sido un golpe duro porque había estado mucho tiempo sin trabajar y era mi ilusión volver a la nueva temporada".

Laura explica que no es de las personas que se queden esperando y lloren sus desgracias. Siempre piensa en qué es lo que viene.

Fue así que, además de hacer transmisiones en vivo todos los días a través de Instagram, al tercer día de encierro tuvo la idea junto con su hija Victoria de crear su propio canal de YouTube.

"Amo las redes sociales porque me permiten conectar con todas aquellas personas que realmente son mi público y poder escuchar esas historias y de alguna manera alegrarles la tarde me llena de felicidad", explica.

Además de abrirse a contar experiencias personales la conductora planea tener invitados en la plataforma conversando en vivo para que la gente tenga opción de ver cosas diferentes, así como historias de vida de casos que la han marcado.

La primera historia de vida la subió la tarde de este miércoles y en ella habla sobre Eyvi Ágreda.

"Es una historia muy interesante de una joven que llega a la capital con todos los sueños de cambiarle la vida a su familia, ella venía de un lugar muy pobre en Perú", comenta .

En este tiempo de autoaislamiento por el Covid-19 adelanta que le gustaría hacer un video sobre el tema consultando a psicólogos.

"Para ver cómo manejar la ansiedad, depresión. Imagínense todos esos niños que tienen problemas de drogas y de alcohol encerrados en sus casas sin hacer nada", dice.

Al respecto, una de las reflexiones que en este periodo ha tenido Laura ha sido en torno a qué es realmente necesario en la vida. En ese sentido comparte que se dio cuenta que no son las cosas materiales.

"Cuando me dijeron de la cuarentena entré a mi cuarto y vi mi ropa y dije 'para qué tengo esto, qué semejante tontería es esta'", se sincera.

"Lo primero que voy a hacer es una subasta para las madres que muchas veces están encerradas con los hijos, los hombres no le dan pensión, los (vendedores) informales que viven al día y si no venden no comen", detalla.

rad