Para Laura Bozzo todavía existen personas que por un momento de fama hacen lo que sea, por lo que arremetió contra la nutrióloga Anna Paula Guerrero, luego del escándalo que se suscitó por una supuesta infidelidad de Jorge Salinas hacia Elizabeth Álvarez.

“Gente como esa me da asco, la verdad”, dijo la presentadora de 70 años, durante la presentación de la nueva temporada de “Que pase Laura”, talk show que conduce.

La polémica presentadora, reoconoció que, aunque todavía no está comprobado que Salinas le haya puesto el cuerno a su esposa, no descarta la idea de que todo haya sido un montaje de la especialista para conseguir un poco de cuadro.

“Hay personas que por un segundo de fama, se dicen profesionales porque un profesional no me parece que haría una cosa así como esta nutrióloga, por Dios, en mi vida iría con una nutrióloga como esa”, agregó.

Lee también: Muere la actriz de "The Last of Us", Annie Wersching, tras luchar contra el cáncer

La exparticipante del reality “La casa de los famosos” explicó que a ella sí le han sido infiel sus parejas “mil y una vez, yo soy la cornuda del año, aunque yo también he puesto cuernos, ni pendeja (no lo hago)”.

Al preguntarle si le ha sacado provecho las infidelidades que ha vivido, como lo hizo Shakira, respondió que este tipo de temas prefiere guardárselos.

“Vamos a facturar, yo no sé cantar, pero tal vez, sí hay cosas que me he guardado (de mis relaciones amorosas), que quién sabe cuándo las diré”.

Además, mandó un contundente mensaje a para todos aquellos que se han aprovechado del amor de una persona: “Van a recibir su merecido, que a la hora de la hora las tortillas se voltean y al final van a terminar llorando con lo que perdieron”.

La también abogada continúa trabajando en dos empresa, en Estados Unidos está en Telemundo donde tiene varios proyectos, uno de ellos es “Fronteras del alma”, donde buscará tratar temas de las problemáticas de los migrantes. Mientras que en México sigue en Imagen Televisión.



“Estoy más loca que una cabra”

Laura Bozzo añadió que lugar que pisa, lugar que deja huella y que prefiere estar consentida por un joven “que ser enfermera de un viejo”.

“Estoy más loca que una cabra pero creo que la huella la dejo porque soy neta, entonces cuando uno es real, dice lo que piensa, hace lo que le da la gana, yo soy así, mis hijas dicen: mamá: entras a la casa (de los famosos) te besas al Potro, vas a la gala y te veas a Jonathan (Islas), qué vergüenza. Merezco de vez en cuando disfrutar, lo que quiero decir: hago lo que siento”.

Lee también: ¿Jenna Ortega no regresaría a "Merlina" por acusaciones contra Percy Hynes?