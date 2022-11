Esta noche se celebrará en la ciudad de Las Vegas los Premios Latin Grammy 2022 y aunque todavía son un secreto los repertorios que presentarán los artistas, ya comenzaron a surgir algunas anécdotas previas al evento, tal es el caso de Thalia y la brasileña Anitta quienes tuvieron un incidente durante los ensayos que “casi” le cuesta la nariz a la intérprete de“DANÇARINA”.

Las famosas dejarán de lado su talento vocal y se convertirán en las presentadoras de los Premios musicales, por lo que han tenido que convivir muy de cerca.

Lee también: Sin maquillaje, Platanito pide disculpas por chiste sobre Debanhi

Fue a través de redes sociales donde la mexicana posteó un video en el que se le ve interactuando con Anitta.

Resulta que la intérprete de “Marimar” estaba carcajeándose con la brasileña cuando de repente la golpeó en la cara con su zapato, sin querer, ya que la cantante, entre risa y risa, se agachó en el momento exacto en que la actriz subió la pierna por el esfuerzo.

"Ya empezamos mal, empezamos mal" se escucha a alguien decir en el video.

Lee también: De la mano y presumiendo tatuajes, Christian Nodal y Cazzu posan juntos en su primera alfombra roja

A pesar de que en el material se observa que Anitta voltea la cara adolorida, pareciera que solo fue un momento cómico entre ellas, pues el clip fue acompañado con una frase que hizo referencia al reciente éxito de Thalía “Psycho B**ch".

“Oops, cuando dos PSYCHO BITCHES se juntan todo puede pasar” y pidió perdón a la cantante, “Anitta perdóname”.

Ante esto, la brasileña le escribió: “Y ahora me voy hacer una nueva cirugía de nariz después de esto jajajajaj”.

Por otra parte, Thalía apareció junto a Luis Fonsi y Laura Pausini, quienes también participaran como presentadores.

¿Quienes son los nominados al Latin Grammy en música urbana?

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Pa mis muchachas”, Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso; “Santo”, Christina Aguilera y Ozuna; “Volví”, Aventura, Bad Bunny; “Tití me preguntó”, Bad Bunny; “This Is Not America”, Residente con Ibeyi.

—Mejor interpretación de reggaetón: “Desesperados”, Rauw Alejandro y Chencho Corleone; “Envolver”, Anitta; “Yonaguni”, Bad Bunny; “Nicky Jam: BZRP Music Sessions, Vol. 41”, Bizarrap & Nicky Jam; “Lo siento BB:/”, Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas.

—Mejor álbum de música urbana: “Respira”, Akapellah; “Trap Cake Vol. 2”, Rauw Alejandro; “Los favoritos 2.5”, Arcángel; “Un verano sin ti”, Bad Bunny; “Animal”, María Becerra.

—Mejor canción de rap/hip hop: “Amor”, Akapellah, compositor (Akapellah); “Dance Crip”, Santiago Ruiz, Brian Taylor y Trueno, compositores (Trueno); “De museo”, Bad Bunny, compositor (Bad Bunny); “El gran robo, pt.2”, Phanlon Anton Alexander, Geovanny Andrades Andino, Daddy Yankee y Lito MC Cassidy, compositores (Lito MC Cassidy, Daddy Yankee); “Freestyle 15”, Farina, compositor (Farina).

Entre otros.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.